Брат застреленного заключенного: Нам ничего не объяснили, хотим знать правду.

Брат заключённого, который был смертельно ранен полицейским во время попытки побега из двора суда Страшен, требует полного и прозрачного расследования.

По его словам, семья до сих пор не получила официальных объяснений обстоятельств произошедшего, сообщает stiri.md

Мужчина, приехавший из Израиля на похороны, заявил, что хочет узнать, что произошло на самом деле и были ли в этом случае соблюдены все предусмотренные законом процедуры.

«Я хочу справедливости. Хочу знать, как всё произошло на самом деле, было ли это умышленно или нет. Нам никто ничего не объяснил. Я слышал несколько разных версий и хочу узнать правду», — сказал он.

Брат погибшего рассказал, что у того было тяжёлое детство: их мать умерла, когда ему было всего десять лет. По его словам, заключённый помогал их отцу и после освобождения собирался уехать на заработки в Израиль.

«У него были планы, он тоже хотел приехать в Израиль. Вместо того чтобы приехать на свадьбу, я приехал на похороны», — заявил мужчина.

Он также отметил, что не понимает, как могла произойти попытка побега. По его словам, брат уже предпринимал попытку сбежать ранее, поэтому власти должны были принять дополнительные меры безопасности.

«Не знаю, оставили ли ему открытыми двери, но если он уже пытался сбежать раньше, это должны были предотвратить», — сказал брат погибшего.

Кроме того, он заявил, что в публичном пространстве распространяются разные версии произошедшего, однако семья так и не была официально проинформирована об обстоятельствах трагедии.

По его словам, через адвоката полицейский, применивший оружие, передал семье 15 тысяч леев на похоронные расходы, однако он отказался принимать эти деньги.

«Мне не нужны его деньги. Мне нужно знать, что произошло», — подчеркнул мужчина.

Он также рассказал, что после того как пришёл в суд Страшен, пытаясь получить информацию о случившемся, его вызвали в полицию, чтобы выяснить, зачем он находился возле здания суда.

Напомним, 26 июня 23-летний заключённый, осуждённый за хулиганство, погиб после того, как получил огнестрельное ранение, нанесённое полицейским во время попытки побега из двора суда Страшен. Позже расследование этого случая было передано прокуратуре.