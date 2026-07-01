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bani.md logobani
1 Июля 2026, 13:55
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Боля: Сейчас на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за жары

Министр инфраструктуры Владимир Боля призвал водителей немедленно звонить по номеру 112, если они заметят поднявшиеся бетонные плиты на национальных трассах на фоне экстремально высоких температур последних дней.

Боля: Сейчас на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за жары.
Боля: Сейчас на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за жары.

По словам министра, бригады Государственной администрации автомобильных дорог (ГААД) работают в том числе и ночью, устраняя повреждения дорожного покрытия, вызванные жарой. При этом, как утверждает Боля, в настоящее время на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за высокой температуры, сообщает bani.md

«На данный момент нет ни одного участка бетонных дорог, который был бы поврежден из-за солнца. Работы проводились на трассах Кишинев — Чимишлия, Кишинев — Леушены и Кишинев — Бельцы. Все это дороги с бетонным покрытием», — заявил Владимир Боля.

Министр обратился к участникам дорожного движения с просьбой немедленно сообщать властям, если они заметят деформацию дорожного полотна.

«Если такое произойдет и вы увидите, что бетонные плиты начинают подниматься, звоните по номеру 112. После этого Служба 112 сразу информирует Государственную администрацию автомобильных дорог, и ее бригады оперативно выезжают на каждый случай, о котором сообщают граждане», — уточнил Боля.

Источник
bani.md logobani
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