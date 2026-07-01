Боля: Сейчас на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за жары.

Министр инфраструктуры Владимир Боля призвал водителей немедленно звонить по номеру 112, если они заметят поднявшиеся бетонные плиты на национальных трассах на фоне экстремально высоких температур последних дней.

По словам министра, бригады Государственной администрации автомобильных дорог (ГААД) работают в том числе и ночью, устраняя повреждения дорожного покрытия, вызванные жарой. При этом, как утверждает Боля, в настоящее время на бетонных дорогах нет участков, поврежденных из-за высокой температуры, сообщает bani.md

«На данный момент нет ни одного участка бетонных дорог, который был бы поврежден из-за солнца. Работы проводились на трассах Кишинев — Чимишлия, Кишинев — Леушены и Кишинев — Бельцы. Все это дороги с бетонным покрытием», — заявил Владимир Боля.

Министр обратился к участникам дорожного движения с просьбой немедленно сообщать властям, если они заметят деформацию дорожного полотна.

«Если такое произойдет и вы увидите, что бетонные плиты начинают подниматься, звоните по номеру 112. После этого Служба 112 сразу информирует Государственную администрацию автомобильных дорог, и ее бригады оперативно выезжают на каждый случай, о котором сообщают граждане», — уточнил Боля.