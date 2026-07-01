Боля о задержке работ на объездной Слобозия Маре: На подрядчика подали в суд

Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что государство требует выплаты неустойки от первой компании, которая выполняла работы по строительству объездной дороги Слобозия Маре, после расторжения контракта из-за задержек.

Дорога, которую изначально планировали построить за два года, была завершена только в июле 2026 года после смены подрядчика, пишет realitatea.md

По словам министра, первый контракт на строительство объездной дороги Слобозия Маре был подписан в 2019 году, однако в 2021 году его расторгли из-за низких темпов работ. В настоящее время Национальная администрация автомобильных дорог (AND) судится с этой компанией.

«Изначально контракт на строительство объездной дороги Слобозия Маре был подписан в 2019 году, расторгнут в 2021-м, и сейчас AND судится с этой компанией. Впоследствии проект был полностью изменен, поскольку в 2021 году мы перешли на европейские стандарты проектной документации», — заявил Владимир Боля.

Министр уточнил, что новый контракт был подписан в декабре 2024 года, а выбранная компания начала работы в марте 2025 года и завершила их в июле 2026-го.

«Вторая компания выполнила свои обязательства. Вторая часть проекта стоила 11,5 миллиона евро, а первая — около 12 миллионов евро», — сказал Боля.

На вопрос о том, какую сумму государство требует от первого подрядчика, министр уточнил, что она рассчитывается в соответствии с предусмотренными контрактом штрафными санкциями.

Объездная дорога города Слобозия Маре была открыта для движения 27 июля 2026 года. Ее протяженность составляет 16,6 километра. Дорога призвана перенаправить грузовой транспорт в объезд населенных пунктов Слобозия Маре, Кышлица-Прут и Джурджулешты.

Изначально работы выполняла турецкая компания на основании контракта, подписанного в 2019 году, а завершить строительство планировалось до 2022 года. После того как первый подрядчик выполнил лишь около трети работ, контракт был расторгнут. Проект продолжил местный консорциум, который завершил строительство и официально открыл дорогу в июле 2026 года. Общая стоимость проекта составляет около 24 миллионов евро. Финансирование было предоставлено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).