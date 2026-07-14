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bani.md logobani
14 Июля 2026, 13:00
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Боля: В Молдове около 5 тысяч квартир в 27 жилых домах построены незаконно

По данным Мининфраструктуры, в Молдове насчитывается около 5 тысяч квартир в 27 жилых домах, построенных незаконно. "Власти ищут решения для владельцев квартир, которые приобрели жилье в этих домах", - заявил Владимир Боля.

Боля: В Молдове около 5 тысяч квартир в 27 жилых домах построены незаконно.
Боля: В Молдове около 5 тысяч квартир в 27 жилых домах построены незаконно.

По словам исполняющего обязанности министра инфраструктуры, количество незаконно построенных жилых домов с 2021 года не увеличилось и остается на уровне 27. Министерство провело аудит этих объектов и создало совместную комиссию с участием представителей ведомства и Национальной инспекции технического надзора (INST), которая должна определить дальнейшую судьбу зданий и семей, купивших в них квартиры, пишет bani.md

«Мы провели инвентаризацию, аудит этих домов. У нас около 5 тысяч квартир. Мы ищем решения для этих зданий и для тех семей, которые приобрели жилье», — заявил Боля.

Министр отметил, что все незаконно построенные дома должны пройти комплексную техническую экспертизу. Однако такие проверки требуют значительных затрат, но необходимы для оценки безопасности конструкций.

«Незаконное строительство является преступлением. Все граждане должны помнить об этом», — подчеркнул Боля.

По его словам, Министерство инфраструктуры включило в проект нового Кодекса градостроительства и строительства, который находится на втором этапе согласования и вскоре должен быть передан в парламент, положения, прямо квалифицирующие незаконные и неразрешенные строительные работы как преступление.

Чиновник также обратил внимание, что многие из этих домов не были введены в эксплуатацию, а гарантии соблюдения строительных норм отсутствуют.

«Ни один инженер не проверял электрические системы, то, как они были построены, соблюдались ли нормы, кто проектировал и выполнял работы. Это означает полное отсутствие безопасности», — предупредил Владимир Боля.

Источник
bani.md logobani
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