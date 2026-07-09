Объездная дорога Слобозия Маре готова на 97,2%: движение откроют до конца июля.

Объездная дорога Слобозия Маре на юге Молдовы вышла на финальную стадию строительства — уровень выполнения работ достиг 97,2%.

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля проинспектировал строительную площадку и сообщил, что открыть движение по новой трассе планируется до конца июля, передает bani.md

Рабочие сейчас выполняют последние этапы благоустройства: укрепляют откосы, обустраивают водоотводные канавы и бермы. Также продолжается укладка второго слоя щебеночного основания, установка металлических ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки.

Новая объездная дорога протяженностью 18,29 километра позволит вывести транзитный транспорт с национальной трассы M3 за пределы населенных пунктов Слобозия Маре и Джурджулешты. Кроме того, объект имеет стратегическое значение, поскольку улучшит транспортное сообщение с пунктом пропуска Джурджулешты на границе с Румынией.

Стоимость контракта на завершение строительных работ составляет около 10,46 млн евро.

Строительство объекта сопровождалось серьезными задержками. Первоначально подрядчиком выступала турецкая компания Metag Insaat Ticaret A.S., однако она выполнила лишь около 20% предусмотренных работ. После возникновения финансовых проблем Национальная администрация дорог расторгла контракт с компанией.

Согласно первоначальному графику, объект должен был быть завершен еще в 2022 году. Проект включал строительство дорожного покрытия, 31 водопропускного сооружения, трех остановочных площадок, а также установку 960 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

После возобновления работ власти заявляют, что строительство находится на завершающем этапе. Если график будет соблюден, новая объездная дорога Слобозия Маре начнет принимать транспорт почти через четыре года после первоначально установленного срока.