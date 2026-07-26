Кишинёвский международный аэропорт ищет подрядчика для работ на сумму более 67 млн леев.

Согласно технической документации, значительная часть инвестиций предназначена для ремонта перрона № 1, где расположены места стоянки воздушных судов.

Кишинёвский международный аэропорт «Еуджен Дога» объявил открытый тендер на текущий ремонт и обслуживание асфальтобетонных покрытий аэродромного перрона. Ориентировочная стоимость контракта составляет 67,2 млн леев без НДС, передаёт ipn.md

Согласно объявлению, опубликованному на платформе государственных закупок, предложения можно будет подавать с 3 по 17 августа после завершения этапа подачи запросов на разъяснение, который продлится до 3 августа.

Проверенная смета этих работ составляет около 55 млн леев с учётом НДС.

Однако ремонт не ограничится зоной стоянки самолётов и затронет инфраструктуру, ежедневно используемую аэропортовыми службами.

В частности, работы проведут на участке между контрольно-пропускным пунктом и аэродромным перроном, на стоянке аэропортовой спецтехники, в зоне мастерских и складов материалов, а также возле топливозаправочной станции. Кроме того, отремонтируют подъездную дорогу к пассажирскому терминалу.

В техническом задании отмечается, что необходимость проведения работ была установлена по результатам технических инспекций. Ремонт будет выполняться в операционных зонах с ограниченным доступом без нарушения работы аэропорта.