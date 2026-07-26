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ipn
26 Июля 2026, 18:30
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Кишинёвский международный аэропорт ищет подрядчика для работ на сумму более 67 млн леев

Согласно технической документации, значительная часть инвестиций предназначена для ремонта перрона № 1, где расположены места стоянки воздушных судов.

Кишинёвский международный аэропорт ищет подрядчика для работ на сумму более 67 млн леев.
Кишинёвский международный аэропорт ищет подрядчика для работ на сумму более 67 млн леев.

Кишинёвский международный аэропорт «Еуджен Дога» объявил открытый тендер на текущий ремонт и обслуживание асфальтобетонных покрытий аэродромного перрона. Ориентировочная стоимость контракта составляет 67,2 млн леев без НДС, передаёт ipn.md

Согласно объявлению, опубликованному на платформе государственных закупок, предложения можно будет подавать с 3 по 17 августа после завершения этапа подачи запросов на разъяснение, который продлится до 3 августа.

Проверенная смета этих работ составляет около 55 млн леев с учётом НДС.

Однако ремонт не ограничится зоной стоянки самолётов и затронет инфраструктуру, ежедневно используемую аэропортовыми службами. 

В частности, работы проведут на участке между контрольно-пропускным пунктом и аэродромным перроном, на стоянке аэропортовой спецтехники, в зоне мастерских и складов материалов, а также возле топливозаправочной станции. Кроме того, отремонтируют подъездную дорогу к пассажирскому терминалу.

В техническом задании отмечается, что необходимость проведения работ была установлена по результатам технических инспекций. Ремонт будет выполняться в операционных зонах с ограниченным доступом без нарушения работы аэропорта.

Источник
ipn
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