Боля о ремонте трассы Кишинёв – Леова – Кагул: Ситуация сложная, но стабильная

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, подчеркнув, что, несмотря на возникшие трудности, проект продвигается вперёд и находится под постоянным контролем властей, сообщает tvrmoldova.md

По словам министра, в 2022 году строительная площадка была фактически заброшена, когда готовность объекта составляла около 65%. Однако правительство решило не расторгать контракт с подрядчиком, чтобы избежать значительных финансовых потерь и сохранить возможность завершения проекта.

«Ситуация сложная, но стабильная. Проект движется, и мы делаем всё возможное, чтобы завершить его в 2026 году», — заявил Владимир Боля.

Министр уточнил, что представители Министерства инфраструктуры, Государственной администрации автомобильных дорог, инженеры проекта и подрядчики регулярно проводят рабочие совещания для мониторинга хода работ и решения возникающих проблем.

На сегодняшний день уже завершены некоторые объекты, предусмотренные проектом, в том числе кольцевая развязка в Кантемире. Продолжаются работы на кольцевой развязке в Хынчештах, на дорожных участках, а также на мостах, входящих в проект реконструкции.

Владимир Боля признал, что реализация проекта уже отстаёт от графика примерно на четыре года. Тем не менее он подчеркнул, что завершение работ остаётся одним из приоритетов властей, учитывая стратегическое значение этой трассы для жителей южных районов Республики Молдова.

Трасса Кишинёв – Леова – Кагул является одной из главных транспортных артерий страны, и её модернизации ожидают тысячи водителей, ежедневно пользующихся этим маршрутом.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, проект модернизации 83-километрового участка национальной трассы Хынчешты–Леова–Кагул–Джурджулешты оценивается примерно в 56,49 млн евро.

Работы выполняются при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках партнёрства между правительством Республики Молдова и Государственной администрацией автомобильных дорог.