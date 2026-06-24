Зарплаты бюджетников в Молдове могут вырасти на 10-30% после реформы оплаты труда.

Проект сейчас находится на этапе публичных консультаций.

По словам министра финансов Андриана Гаврилицэ, реформа направлена на сокращение дисбалансов в системе оплаты труда и предусматривает дифференцированное повышение зарплат для бюджетников уже с этой осени, сообщает ipn.md

Наибольшие повышения запланированы для работников с более низкими доходами в сферах образования, здравоохранения, а также для технического и вспомогательного персонала.

Министр заявил, что власти хотят, чтобы новый закон вступил в силу уже с 1 сентября, а первые результаты реформы стали ощутимы с октября.

По словам Гаврилицэ, повышение зарплат составит от 10% до 30% для разных категорий работников — в зависимости от того, насколько справедливо их зарплаты корректировались в предыдущие годы.

Система образования станет одной из основных сфер, которые выиграют от реформы. В этой области зарплаты, по словам министра, вырастут в среднем на 15%.

Гаврилицэ уточнил, что повышение затронет большинство секторов, однако не будет применяться там, где зарплаты уже увеличивали в прошлые годы. В частности, зарплаты министров расти не будут.

В сферах здравоохранения и общественного порядка планируются повышения в пределах от 10% до 20%.

Проект нового закона о зарплатах сейчас проходит публичные консультации. Власти заявляют, что цель реформы — создать более справедливую систему оплаты труда и сократить существующие различия между разными категориями работников бюджетного сектора.