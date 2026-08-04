Более 84% мест в лицеях были заняты на первом этапе приёма.

Более 11 700 выпускников гимназий были зачислены в лицеи на первом этапе конкурса приёма в этом году.

Таким образом, на национальном уровне было занято более 84% запланированных мест, а ещё 2 199 мест остаются доступными на втором этапе приёма, который проходит до 7 августа, передаёт ipn.md

По данным Министерства образования и исследований, самый высокий уровень заполнения был зарегистрирован на реальном профиле, где было занято более 90% мест. В то же время гуманитарный профиль включает наибольшее количество принятых учащихся — более шести тысяч.

Данные МОИ показывают, что в лицеях с преподаванием на румынском языке были приняты 8 908 учеников, что составляет 88,28% от доступных мест. В учреждениях с преподаванием на русском языке уровень заполнения составляет почти 77%, а в лицеях со смешанным обучением — 56,61%.

В городских лицеях были приняты 9 382 ученика, а в сельских — 2 342. Однако процент заполнения мест оказался немного выше в лицеях, расположенных в сельских населённых пунктах.

В приёмной кампании этого года участвуют 300 лицеев. Министерство образования рекомендует выпускникам, которые не были приняты на первом этапе или хотят выбрать другой лицей, участвовать во втором этапе конкурса. Информацию о наличии мест можно получить в лицеях.