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Infotag.md logoInfotag
16 Июля 2026, 19:09
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Более 82 тысяч жителей Приднестровья зарегистрированы в молдавской системе ОМС

В системе обязательного медицинского страхования Молдовы к 30 июня 2026 г. были зарегистрированы 82 325 граждан с местом жительства в Приднестровском регионе.

Более 82 тысяч жителей Приднестровья зарегистрированы в молдавской системе ОМС.
Более 82 тысяч жителей Приднестровья зарегистрированы в молдавской системе ОМС.

По итогам первого полугодия 2025 г. в системе числились 27 840 застрахованных жителей региона. За год их количество увеличилось почти втрое, передает infotag.md

Согласно обновленным данным Национальной компании медицинского страхования, в январе–июне 2026 г. 58 больничных учреждений Молдовы оказали медицинскую помощь 4 051 пациенту из Приднестровского региона. 

Общая стоимость лечения составила 78,25 млн леев. Из общего числа зарегистрированных в системе медицинского страхования, 68 382 человека застрахованы государством, включая детей и пенсионеров. Еще 10 904 человека являются работниками предприятий, зарегистрированных в государственном реестре юридических лиц Молдовы, а 2 956 жителей оформили медицинскую страховку самостоятельно. Сумма уплаченных ими страховых взносов превысила 8,4 млн леев.

Значительный рост отмечен и в обеспечении компенсируемыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями. За первые шесть месяцев 2026 года этой мерой поддержки воспользовались 8 274 человека - почти на 70% больше, чем годом ранее.

Власти Молдовы заявляют, что продолжат расширять доступ жителей Приднестровского региона к медицинским услугам, лечению и механизмам социальной защиты. Упор будет делаться на обеспечение равных стандартов оказания медицинской помощи и укрепления связи жителей региона с национальной системой здравоохранения.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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