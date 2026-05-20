В Молдове за медстраховку платят лишь 740 тысяч человек из 2,3 млн застрахованных
Более половины застрахованных получают полис за счет государства, сообщил генеральный директор Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Ион Додон.
По словам главы НКМС, около 1,5 млн человек застрахованы за счет государственного бюджета. Речь идет о детях, пенсионерах, людях с ограниченными возможностями, беременных женщинах, матерях детей до двух лет, официально зарегистрированных безработных, студентах дневной формы обучения и других социально уязвимых категориях населения, сообщает Radio Moldova.
«В Молдове застрахованы примерно 2,3 миллиона человек. Большинство из них — около 1,5 миллиона — застрахованы правительством. Это означает, что из государственного бюджета осуществляются трансферты в фонды обязательного медицинского страхования», — заявил Ион Додон.
Основную финансовую нагрузку на систему несут работающие граждане. Около 740 тысяч наемных работников ежемесячно перечисляют взносы в систему обязательного медицинского страхования.
По словам Додона, именно эти средства формируют большую часть бюджета НКМС. Из примерно 19 миллиардов леев, которыми управляет учреждение, 54% составляют взносы работников.
«Наемные сотрудники вносят наибольший вклад в систему», — подчеркнул глава НКМС.
Комментируя устойчивость нынешней модели финансирования на фоне старения населения и сокращения числа экономически активных граждан, Додон отметил, что система продолжает работать по принципу социальной солидарности.
Он напомнил, что модель обязательного медицинского страхования действует в Молдове уже 21 год и была создана по образцу системы Бисмарка, распространенной во многих европейских странах.
По его словам, современные тенденции предполагают постепенный переход к большему финансированию здравоохранения из государственного бюджета и снижению нагрузки на работников.
В то же время глава НКМС признал, что старение населения и миграция рабочей силы в перспективе могут усилить давление на систему здравоохранения.
«Это действительно риск, поскольку население в Молдове, как и в Европе в целом, стареет. В долгосрочной перспективе это потребует больше финансовых ресурсов на лечение пожилых людей», — отметил он.
Власти, по словам Додона, уже ищут дополнительные источники финансирования системы, в том числе за счет общих налоговых поступлений.