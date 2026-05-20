В Молдове за медстраховку платят лишь 740 тысяч человек из 2,3 млн застрахованных.

По словам главы НКМС, около 1,5 млн человек застрахованы за счет государственного бюджета. Речь идет о детях, пенсионерах, людях с ограниченными возможностями, беременных женщинах, матерях детей до двух лет, официально зарегистрированных безработных, студентах дневной формы обучения и других социально уязвимых категориях населения, сообщает Radio Moldova.

«В Молдове застрахованы примерно 2,3 миллиона человек. Большинство из них — около 1,5 миллиона — застрахованы правительством. Это означает, что из государственного бюджета осуществляются трансферты в фонды обязательного медицинского страхования», — заявил Ион Додон.

Основную финансовую нагрузку на систему несут работающие граждане. Около 740 тысяч наемных работников ежемесячно перечисляют взносы в систему обязательного медицинского страхования.

По словам Додона, именно эти средства формируют большую часть бюджета НКМС. Из примерно 19 миллиардов леев, которыми управляет учреждение, 54% составляют взносы работников.

«Наемные сотрудники вносят наибольший вклад в систему», — подчеркнул глава НКМС.

Комментируя устойчивость нынешней модели финансирования на фоне старения населения и сокращения числа экономически активных граждан, Додон отметил, что система продолжает работать по принципу социальной солидарности.

Он напомнил, что модель обязательного медицинского страхования действует в Молдове уже 21 год и была создана по образцу системы Бисмарка, распространенной во многих европейских странах.

По его словам, современные тенденции предполагают постепенный переход к большему финансированию здравоохранения из государственного бюджета и снижению нагрузки на работников.

В то же время глава НКМС признал, что старение населения и миграция рабочей силы в перспективе могут усилить давление на систему здравоохранения.

«Это действительно риск, поскольку население в Молдове, как и в Европе в целом, стареет. В долгосрочной перспективе это потребует больше финансовых ресурсов на лечение пожилых людей», — отметил он.

Власти, по словам Додона, уже ищут дополнительные источники финансирования системы, в том числе за счет общих налоговых поступлений.