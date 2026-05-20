theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiomoldova.md logoradiomoldova
20 Мая 2026, 16:37
6 087
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове за медстраховку платят лишь 740 тысяч человек из 2,3 млн застрахованных

Более половины застрахованных получают полис за счет государства, сообщил генеральный директор Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Ион Додон.

В Молдове за медстраховку платят лишь 740 тысяч человек из 2,3 млн застрахованных.
В Молдове за медстраховку платят лишь 740 тысяч человек из 2,3 млн застрахованных.

По словам главы НКМС, около 1,5 млн человек застрахованы за счет государственного бюджета. Речь идет о детях, пенсионерах, людях с ограниченными возможностями, беременных женщинах, матерях детей до двух лет, официально зарегистрированных безработных, студентах дневной формы обучения и других социально уязвимых категориях населения, сообщает Radio Moldova.

«В Молдове застрахованы примерно 2,3 миллиона человек. Большинство из них — около 1,5 миллиона — застрахованы правительством. Это означает, что из государственного бюджета осуществляются трансферты в фонды обязательного медицинского страхования», — заявил Ион Додон.

Основную финансовую нагрузку на систему несут работающие граждане. Около 740 тысяч наемных работников ежемесячно перечисляют взносы в систему обязательного медицинского страхования.

По словам Додона, именно эти средства формируют большую часть бюджета НКМС. Из примерно 19 миллиардов леев, которыми управляет учреждение, 54% составляют взносы работников.

«Наемные сотрудники вносят наибольший вклад в систему», — подчеркнул глава НКМС.

Комментируя устойчивость нынешней модели финансирования на фоне старения населения и сокращения числа экономически активных граждан, Додон отметил, что система продолжает работать по принципу социальной солидарности.

Он напомнил, что модель обязательного медицинского страхования действует в Молдове уже 21 год и была создана по образцу системы Бисмарка, распространенной во многих европейских странах.

По его словам, современные тенденции предполагают постепенный переход к большему финансированию здравоохранения из государственного бюджета и снижению нагрузки на работников.

В то же время глава НКМС признал, что старение населения и миграция рабочей силы в перспективе могут усилить давление на систему здравоохранения.

«Это действительно риск, поскольку население в Молдове, как и в Европе в целом, стареет. В долгосрочной перспективе это потребует больше финансовых ресурсов на лечение пожилых людей», — отметил он.

Власти, по словам Додона, уже ищут дополнительные источники финансирования системы, в том числе за счет общих налоговых поступлений.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте