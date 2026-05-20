CNAM предлагает увеличить роль государства в медстраховании.

По его словам, в настоящее время значительная часть поступлений в систему формируется за счёт зарплатных отчислений, передает rupor.md

«Сейчас у нас около 2,3 миллиона застрахованных граждан. Из них примерно 1,5 миллиона застрахованы за счёт государства — это дети, пенсионеры, люди с инвалидностью, беременные женщины, матери с детьми до двух лет, официально зарегистрированные безработные и студенты дневной формы обучения», — отметил он.

При этом, подчеркнул Додон, основная финансовая нагрузка ложится именно на работников.

«У нас около 730–740 тысяч наёмных работников. Это примерно треть всех застрахованных граждан, но именно они формируют основную часть доходов системы. Из общего бюджета CNAM в 19 миллиардов леев около 54% поступает из зарплатных взносов», — пояснил глава учреждения.

Он считает, что такая модель требует корректировки.

«Тенденции сейчас таковы, что необходимо увеличить финансирование из государственного бюджета и снизить давление на работников. Если государство берёт на себя большую часть ответственности за страхование населения, это не является негативным фактором — наоборот, система остаётся устойчивой», — заявил Додон.

По словам главы CNAM, реформа должна быть постепенной.

«Мы хотим перейти к системе, которая будет меньше зависеть от индивидуальных взносов и больше — от бюджетных трансфертов. Это позволит сделать финансирование более сбалансированным», — подчеркнул он.