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tvrmoldova.md logotvrmoldova
3 Июля 2026, 19:40
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Более 80 выпускников медуниверситета направили на работу в больницы Молдовы

Министерство здравоохранения распределило 88 выпускников Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану в государственные медицинские учреждения страны.

Более 80 выпускников медуниверситета направили на работу в больницы Молдовы.
Более 80 выпускников медуниверситета направили на работу в больницы Молдовы.

По данным ведомства, это позволит частично восполнить нехватку кадров, особенно в районных больницах, передает tvrmoldova.md

Среди распределенных специалистов 29 обучались за счет государственного бюджета, еще 59 — на контрактной основе. Выпускники будут работать в сфере сестринского дела, радиологических технологий, общественного здравоохранения, оптометрии, физиокинезитерапии и реабилитации.

Министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил, что обеспечение медицинской системы квалифицированными кадрами остается одним из приоритетов ведомства. По его словам, власти рассчитывают, что молодые специалисты начнут профессиональную деятельность в молдавских медучреждениях и внесут вклад в развитие системы здравоохранения.

В министерстве отметили, что распределение направлено на сокращение дефицита медицинского персонала, который наиболее остро ощущается в государственных учреждениях районов страны.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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