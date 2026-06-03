theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 16:40
5 142
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Более 150 тысяч детей в Молдове получат дополнительную поддержку в школах и детсадах

Более 300 образовательных учреждений Кишинёва внедрят программу развития инклюзивного образования, направленную на создание более доступной и адаптированной системы обучения для каждого ребёнка.

Более 150 тысяч детей в Молдове получат дополнительную поддержку в школах и детсадах.
Более 150 тысяч детей в Молдове получат дополнительную поддержку в школах и детсадах.

В течение следующих 13 месяцев доступ к программе получат более 150 тысяч детей, включая учащихся из уязвимых категорий населения, передает rupor.md

По данным Главного управления образования, молодёжи и спорта, инициатива направлена на укрепление системы инклюзивного образования. Проект охватит всех детей, включая учащихся с особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями, беженцев, детей, вернувшихся из-за границы, представителей ромской общины и детей из социально уязвимых семей.

В ближайшее время власти и партнёры проекта разработают муниципальный план инклюзивного образования, а также организуют программы обучения и наставничества для специалистов системы образования. Кроме того, будут внедряться практики, способствующие инклюзии в школах и детских садах, а также укреплению сотрудничества между учебными заведениями, родителями и местными сообществами.

В Управлении образования отмечают, что цель программы — создание справедливой образовательной системы, в которой каждый ребёнок сможет получать необходимую поддержку и полноценно участвовать в учебном процессе.

Проект «Укрепление инклюзивного образования в муниципии Кишинёв» реализуется UNICEF, CCF Moldova и P4EC в партнёрстве с Главным управлением образования, молодёжи и спорта при финансовой поддержке правительств США, Германии через банк развития KfW, Великобритании и Австрии.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте