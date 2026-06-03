Более 150 тысяч детей в Молдове получат дополнительную поддержку в школах и детсадах.

В течение следующих 13 месяцев доступ к программе получат более 150 тысяч детей, включая учащихся из уязвимых категорий населения, передает rupor.md

По данным Главного управления образования, молодёжи и спорта, инициатива направлена на укрепление системы инклюзивного образования. Проект охватит всех детей, включая учащихся с особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями, беженцев, детей, вернувшихся из-за границы, представителей ромской общины и детей из социально уязвимых семей.

В ближайшее время власти и партнёры проекта разработают муниципальный план инклюзивного образования, а также организуют программы обучения и наставничества для специалистов системы образования. Кроме того, будут внедряться практики, способствующие инклюзии в школах и детских садах, а также укреплению сотрудничества между учебными заведениями, родителями и местными сообществами.

В Управлении образования отмечают, что цель программы — создание справедливой образовательной системы, в которой каждый ребёнок сможет получать необходимую поддержку и полноценно участвовать в учебном процессе.

Проект «Укрепление инклюзивного образования в муниципии Кишинёв» реализуется UNICEF, CCF Moldova и P4EC в партнёрстве с Главным управлением образования, молодёжи и спорта при финансовой поддержке правительств США, Германии через банк развития KfW, Великобритании и Австрии.