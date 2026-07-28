Более 60% беженцев из Украины предпочли Кишинев.

На сегодняшний день в Кишиневе 1809 детей семей беженцев из Украины зачислены и обучаются в муниципальных школах, а 505 малышей посещают дошкольные образовательные учреждения.

Кроме того, около 325 детей из семей украинских беженцев приняли участие в тематических лагерях, организованных примэрией Кишинёва, где их поддерживали и поощряли к посещению внешкольных занятий, передает logos-pres.md

Это данные, предоставленные образовательными службами, с которыми сотрудничают семьи украинских беженцев. На них ссылается столичная примэрия, приводя данную статистику в связи с сегодняшним 75-летним юбилеем принятия Конвенции о беженцах или, как ее еще называют, Женевской конвенции от 28 июля 1951 года.

С первого дня начала войны в Украине муниципальные власти поддерживал всех, кто был вынужден покинуть свои дома, семьи и страну.

И сегодня столица по-прежнему остаётся городом с наибольшим количеством беженцев из соседней страны. По данным Главного управления по миграции, в Молдове зарегистрировано 52 000 лиц, пользующихся статусом временной защитой. Из них 60 % предпочитают оставаться в Кишиневе.