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logos.press.md logologos
28 Июля 2026, 23:32
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Более 60% беженцев из Украины предпочли Кишинев

На сегодняшний день в Кишиневе 1809 детей семей беженцев из Украины зачислены и обучаются в муниципальных школах, а 505 малышей посещают дошкольные образовательные учреждения.

Более 60% беженцев из Украины предпочли Кишинев.
Более 60% беженцев из Украины предпочли Кишинев.

Кроме того, около 325 детей из семей украинских беженцев приняли участие в тематических лагерях, организованных примэрией Кишинёва, где их поддерживали и поощряли к посещению внешкольных занятий, передает logos-pres.md

Это данные, предоставленные образовательными службами, с которыми сотрудничают семьи украинских беженцев. На них ссылается столичная примэрия, приводя данную статистику в связи с сегодняшним 75-летним юбилеем принятия Конвенции о беженцах или, как ее еще называют, Женевской конвенции от 28 июля 1951 года. 

С первого дня начала войны в Украине муниципальные власти поддерживал всех, кто был вынужден покинуть свои дома, семьи и страну. 

И сегодня столица по-прежнему остаётся городом с наибольшим количеством беженцев из соседней страны. По данным Главного управления по миграции, в Молдове зарегистрировано 52 000 лиц, пользующихся статусом временной защитой. Из них 60 % предпочитают оставаться в Кишиневе.

Источник
logos.press.md logologos
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