theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
30 Июня 2026, 19:44
67
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинские беженцы внесли 1,6 млрд леев в бюджет Молдовы

Украинские беженцы с 2022 года внесли около 1,6 млрд леев в государственный бюджет Республики Молдова за счёт налогов и социальных взносов.

Украинские беженцы внесли 1,6 млрд леев в бюджет Молдовы.
Украинские беженцы внесли 1,6 млрд леев в бюджет Молдовы.

Кроме того, ими было создано более 200 предприятий на территории страны, передает moldova1.md

Такие данные были представлены на заседании Экономического совета при премьер-министре Молдовы.

Участники заседания отметили, что, несмотря на законодательную возможность трудоустройства, интеграция беженцев на рынок труда остаётся сложной из-за языкового барьера, трудностей с признанием квалификаций и адаптацией к местным требованиям.

По оценкам УВКБ ООН и ПРООН, около 2 080 беженцев могут перейти на режим индивидуального предпринимательства в 2027 году. Это, по прогнозам, может приносить до 60 млн леев ежегодных налоговых поступлений при минимальных административных затратах.

Также обсуждались вопросы получения разрешений на работу и признания профессиональных квалификаций. Отмечается, что более 47 тыс. украинских беженцев продлили статус временной защиты с начала года, а ещё около 4,7 тыс. подали новые заявки.

В Экономическом совете подчеркнули необходимость развития эффективных механизмов экономической интеграции и призвали работодателей соблюдать законодательство при трудоустройстве иностранных граждан и обеспечивать защиту их прав.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте