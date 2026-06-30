Украинские беженцы внесли 1,6 млрд леев в бюджет Молдовы.

Украинские беженцы с 2022 года внесли около 1,6 млрд леев в государственный бюджет Республики Молдова за счёт налогов и социальных взносов.

Кроме того, ими было создано более 200 предприятий на территории страны, передает moldova1.md

Такие данные были представлены на заседании Экономического совета при премьер-министре Молдовы.

Участники заседания отметили, что, несмотря на законодательную возможность трудоустройства, интеграция беженцев на рынок труда остаётся сложной из-за языкового барьера, трудностей с признанием квалификаций и адаптацией к местным требованиям.

По оценкам УВКБ ООН и ПРООН, около 2 080 беженцев могут перейти на режим индивидуального предпринимательства в 2027 году. Это, по прогнозам, может приносить до 60 млн леев ежегодных налоговых поступлений при минимальных административных затратах.

Также обсуждались вопросы получения разрешений на работу и признания профессиональных квалификаций. Отмечается, что более 47 тыс. украинских беженцев продлили статус временной защиты с начала года, а ещё около 4,7 тыс. подали новые заявки.

В Экономическом совете подчеркнули необходимость развития эффективных механизмов экономической интеграции и призвали работодателей соблюдать законодательство при трудоустройстве иностранных граждан и обеспечивать защиту их прав.