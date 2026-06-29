Украинские беженцы внесли в бюджет Молдовы около 1,6 млрд леев.

Война, развязанная Россией против Украины, вынудила десятки тысяч украинцев искать убежище в Республике Молдова.

С 2022 года украинские беженцы перечислили в бюджет страны около 1,6 млрд леев в виде налогов и социальных взносов, а также открыли более 200 предприятий в Республике Молдова. Об этом сообщил Экономический совет при премьер-министре, сообщает Mold-Street.

По данным Совета, несмотря на то, что национальное законодательство предоставляет беженцам доступ к рынку труда, их интеграция остается сложным процессом.

«Языковой барьер, трудности с признанием квалификации и адаптация к требованиям местного рынка труда ограничивают возможность в полной мере реализовать профессиональный потенциал беженцев. Преодоление этих вызовов требует скоординированных действий государственного сектора, бизнеса и партнеров по развитию посредством комплексной политики занятости, профессионального обучения и социальной интеграции», — говорится в сообщении Экономического совета.

В ходе заседания Национального совета по расширению экономических возможностей и гендерному равенству (CNAEEG) представители УВКБ ООН (UNHCR) и Программы развития ООН (UNDP) представили последние данные о положении украинских беженцев в Республике Молдова и предложили меры государственной политики, направленные на облегчение их доступа к рынку труда с учетом как индивидуальных потребностей, так и потребностей экономики страны.

В ходе обсуждений рассматривались такие инструменты, как самостоятельная предпринимательская деятельность и предпринимательские патенты, которые могут облегчить доступ беженцев к трудоустройству и самозанятости.

Согласно оценкам, около 2080 беженцев могут выбрать режим независимого предпринимателя уже в 2027 году. Введение этого режима способно ежегодно приносить бюджету около 60 млн леев в виде налоговых поступлений, а также обеспечивать дополнительные социальные и экономические выгоды при минимальных административных расходах.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы правового регулирования занятости, включая процедуры получения разрешений на работу и механизмы признания профессиональной квалификации.

С начала текущего года более 47 тысяч человек продлили статус временной защиты, а еще около 4700 человек подали новые заявления на его получение.

Представители деловых кругов подчеркнули, что украинские беженцы помогают компенсировать дефицит рабочей силы и способствуют развитию местной экономики.