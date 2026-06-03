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ipn
3 Июня 2026, 22:51
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Более 500 миллионов леев предоставлено фермерам в рамках программы FCA

Более 580 микро- и малых предприятий сельскохозяйственного сектора получили финансирование на сумму более полумиллиарда леев в период с марта 2025 года по май 2026 года.

Более 500 миллионов леев предоставлено фермерам в рамках программы FCA.
Более 500 миллионов леев предоставлено фермерам в рамках программы FCA.

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, финансирование было предоставлено в рамках программы «Сельскохозяйственное кредитование» (FCA), передает ipn.md

По данным МСХПП, большинство проектов было реализовано на севере страны, где была оказана поддержка 280 предприятиям, за ним следуют центральный регион с 203 проектами и юг страны с 98 проектами. При этом грантовая составляющая предоставленных кредитов составила 54,5 миллиона леев.

МСХПП отмечает, что большая часть финансирования была направлена на закупку оборудования для традиционного и консервативного сельского хозяйства, оборудование для послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции и на покрытие потребностей в оборотном капитале.

В учреждении уточняется, что для кредитования по-прежнему доступно 163 миллиона леев, а для грантовой составляющей — почти 29,5 миллиона леев для продолжения финансирования проектов в 2026 году. При этом МСХПП отмечает, что программа предлагает финансирование в молдавских леях с фиксированной процентной ставкой 5,1% годовых через партнёрские финансовые учреждения.

Источник
ipn
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