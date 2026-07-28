Более 46 км водопровода построили на магистрали Кишинев — Страшены — Калараш.

Работы продолжаются на всех трех участках трассы с участием нескольких бригад рабочих и специалистов.

Команда по реализации проекта постоянно контролирует качество работ, соблюдение сроков строительства и ход выполнения проекта, передает moldpres.md

«В настоящее время одновременно работают семь бригад на разных участках трассы, где прокладываются магистральные трубы из высокопрочного чугуна диаметром от 400 до 600 миллиметров. В Тузаре завершается строительство основной насосной станции — ключевого элемента будущей системы водоснабжения, которая обеспечит необходимое давление и объем подачи воды потребителям. В ближайшее время начнутся работы на участке Тузара — Калараш», — сообщили в Агентстве регионального развития (ADR) Центр.

Кроме того, в селе Буковэц ведется укладка трубопровода диаметром DN500 мм. Из-за высокого уровня грунтовых вод специалисты постоянно откачивают воду из траншей, чтобы обеспечить безопасный монтаж труб. В Сиреце продолжается прокладка трубопровода в черте населенного пункта, а в Ватре завершены работы на улице Феровиарилор.

«Помимо укладки труб, строители возводят колодцы, анкерные блоки и резервуары — элементы, необходимые для безопасной и эффективной работы всей системы. Важным этапом также является испытание уже построенного участка магистрали Кишинев — Страшены перед вводом объекта в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.

После завершения проекта магистраль протяженностью около 53 километров обеспечит доступ к безопасной питьевой воде для десятков тысяч жителей Страшенского и Каларашского районов, что будет способствовать улучшению качества жизни и устойчивому развитию региона.

Проект реализуется правительством Республики Молдова через Агентство регионального развития Центр при поддержке правительства Германии через Банк развития KfW.