Более 250 спасателей из европейских стран примут участие в учении MD–EU MODEX 2026.

Учения проводятся Республикой Молдова в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, передает moldpres.md

Будет отрабатываться реагирование на случай масштабных наводнений с участием семи международных команд, специализирующихся на операциях по спасению и снижению последствий природных катастроф. Участники будут проводить действия по откачке воды, спасению на воде, извлечению пострадавших, а также обеспечению доступа к питьевой воде с использованием современных систем очистки.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, практические мероприятия пройдут 16-18 июня и будут осуществляться непрерывно и круглосуточно в реальных полевых условиях.

В учении примут участие модули по откачке воды большой мощности из Польши и Болгарии, спасательные команды с лодками из Румынии и Хорватии, а также модуль по очистке воды из Германии. Кроме того, будут присутствовать эксперты Механизма гражданской защиты Европейского союза и группа технической поддержки из Нидерландов.

Для проведения учения будут оборудованы несколько мест в Кишиневе, его пригородах, а также в Яловенском и Унгенском районах. Операционная база будет развернута в районе озера Дэнчень, а в Костешть будет работать координационный центр учения.

Начиная с 15 июня международные команды будут прибывать в Республику Молдова как воздушным, так и наземным путем, в том числе через пункт пропуска "Леушень–Албица".

ГИЧС уточняет, что в период подготовки и проведения учения граждане могут наблюдать спецавтомобили, аварийно-спасательную технику и увеличенное количество спасателей и пожарных. Власти подчеркивают, что эти мероприятия являются частью плановых учений и не представляют собой реальные чрезвычайные ситуации.

Программа EU MODEX – один из основных инструментов подготовки Евросоюза к реагированию на крупные бедствия, ее цель – проверить и укрепить сотрудничество между командами реагирования из разных стран-участниц.