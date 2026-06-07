В Молдове уровень безработицы катастрофически вырос в результате пересчёта

Данные приводит Национальное бюро статистики (НБС), аргументируя новые цифры переходом ведомства с 2026 года на инструменты обследования рабочей силы по стандартам Европейского союза, передает logos-pres.md

Согласно НБС, число безработных в Молдове в возрасте 15-74 лет, по оценке Международной организации труда (МОТ), составило 93,6 тыс. человек. Безработица в большей степени затронула мужчин, которые составляли 58,2% от общего числа безработных, и жителей сельской местности – 61,9%.

Уровень безработицы среди мужчин составил 11,9%, среди женщин – 8,8%, в городах – 7,6%, а в сельской местности – 13,4%. По возрастным группам самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди молодежи в возрасте 15-24 лет (22,8%).

Официальная статистика, по новой методологии подсчета, включила в число безработных, по объяснениям НБС, лиц, ранее принадлежавших к иным категориям неактивных или частично занятых граждан. Например, сезонных рабочих и трудовых мигрантов, ждущих выезда за границу на заработки.