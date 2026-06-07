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logos.press.md logologos
7 Июня 2026, 19:45
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В Молдове уровень безработицы катастрофически вырос в результате пересчёта

Уровень безработицы в первом квартале на национальном уровне составил 10,4% против декларируемых ранее 3-4%, рассчитанных по методологии МОТ.

Уровень безработицы катастрофически вырос в результате пересчёта.
Уровень безработицы катастрофически вырос в результате пересчёта.

Данные приводит Национальное бюро статистики (НБС), аргументируя новые цифры переходом ведомства с 2026 года на инструменты обследования рабочей силы по стандартам Европейского союза, передает logos-pres.md

Согласно НБС, число безработных в Молдове в возрасте 15-74 лет, по оценке Международной организации труда (МОТ), составило 93,6 тыс. человек. Безработица в большей степени затронула мужчин, которые составляли 58,2% от общего числа безработных, и жителей сельской местности – 61,9%. 

Уровень безработицы среди мужчин составил 11,9%, среди женщин – 8,8%, в городах – 7,6%, а в сельской местности – 13,4%. По возрастным группам самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди молодежи в возрасте 15-24 лет (22,8%). 

Официальная статистика, по новой методологии подсчета, включила в число безработных, по объяснениям НБС, лиц, ранее принадлежавших к иным категориям неактивных или частично занятых граждан. Например, сезонных рабочих и трудовых мигрантов, ждущих выезда за границу на заработки.

Источник
logos.press.md logologos
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