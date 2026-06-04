Большинство культурных ваучеров в Молдове остаются невостребованными.

Из-за этого выделяемый из госбюджета ежегодный объем финансирования не осваивается, передает logos-pres.md

В 2023 году было изначально утверждено 10 млн леев, однако план скорректировали до 2,48 млн леев, а использовано 2,46 млн леев. В 2024 году власти вновь утвердили бюджет в размере 10 млн леев, но уточненный план составил 3,9 млн леев, а использовано 3,86 млн леев.

В 2025 году ситуация частично стабилизировалась, при первоначальном плане в 3,1 млн леев сумму скорректировали в сторону увеличения до 5,86 млн леев, из которых было использовано 5,59 млн леев. Всего за три года государственные расходы на программу составили 11,93 млн леев.

Главными барьерами для освоения средств стали технические сложности при использовании электронной подписи, недостаточное информирование целевой аудитории, а также ограниченный доступ к онлайн-платформам в сельской местности. Молодежь в регионах не находит способов потратить свои 1 000 леев по месту жительства, из-за чего выделенные государством финансы «сгорают» по истечении срока действия ваучера.

Тем не менее, статистика министерства культуры фиксирует ежегодное увеличение участников программы. Так в 2023 году количество бенефициаров достигло 3,5 тыс. человек, в 2024 году их число увеличилось до 4,2 тыс., а в 2025 году количество бенефициаров достигло 9,5 тыс. Всего государственную услугу получили 17,3 тыс. совершеннолетних граждан.

Тем не менее, статистика министерства культуры фиксирует ежегодное увеличение участников программы. Так в 2023 году количество бенефициаров достигло 3,5 тыс. человек, в 2024 году их число увеличилось до 4,2 тыс., а в 2025 году количество бенефициаров достигло 9,5 тыс. Всего государственную услугу получили 17,3 тыс. совершеннолетних граждан.

При этом, программа не выполняет свою задачу по диверсификации культурного рынка. Те кто воспользовался ваучером, более чем в 58% случаев тратят его исключительно на покупку книг. Театры, кино и концерты остаются без этого канала финансирования, а низкая вовлеченность государственных учреждений усиливает зависимость проекта от определенных частных операторов.

Именно поэтому в рамках новой стратегии на 2026–2030 годы планируется пересмотреть механизмы распределения ресурсов за пределами Кишинева снизить возраст участников до 16 лет и расширить программу на категорию пожилых людей, чтобы поднять общий процент использования госсредств.

Отметим, что национальная программа «Культурный ваучер», запущенная в конце 2022 года, предназначена для молодых людей от 18 до 19 лет. По достижении совершеннолетия они могут получить 1 тыс. леев на приобретение книг или билетов на культурные мероприятия местных артистов: кино, театр, концерты, выставки, мастер-классы и т. д. В 19 лет неистраченные деньги сгорают.