Пляжи Испании становятся «умными»: онлайн-бронирование практически любых услуг.

Испания готовится изменить отдых на побережье, внедряя концепцию «умных пляжей» (smart beaches).

Модель вдохновлена итальянским опытом и основана на цифровых технологиях, позволяющих управлять практически всеми пляжными услугами через мобильный телефон, сообщает libertatea.ro

Испания следует примеру Италии

Новая тенденция, набирающая популярность в крупнейших туристических направлениях Европы, позволяет туристам онлайн бронировать зонтики, шезлонги, парковочные места и даже заказывать товары, такие как солнцезащитный крем, не покидая пляж.

По данным технологической компании 1NCE, специализирующейся на технологиях Интернета вещей (IoT), система уже широко используется в Италии и постепенно внедряется в Испании.

«Эта новая тенденция летнего отдыха, появившаяся в Италии, уже начинает распространяться и в других туристических странах, включая Испанию. Всё указывает на то, что она пришла надолго», — отметили представители компании.

Интернет вещей (IoT) предполагает подключение различных объектов и сервисов к Интернету для управления ими в режиме реального времени. После гостиниц, музеев и транспорта технологии начинают менять и работу пляжей.

Онлайн-бронирование зонтиков, шезлонгов и парковки

Система позволяет туристам выполнять через мобильные приложения множество операций, которые раньше приходилось решать непосредственно на пляже.

Пользователи могут бронировать:

зонтики от солнца;

шезлонги;

парковочные места;

доступ к спортивным зонам;

Wi-Fi-услуги;

шкафчики и автоматические сейфы.

Все услуги управляются цифровым способом и обновляются в режиме реального времени.

Солнцезащитный крем доставят прямо к шезлонгу

Один из самых интересных примеров реализован в Италии, которую считают пионером развития «умных пляжей».

В регионе Венето, в частности на курорте Бибионе, туристам доступны интерактивные карты, через которые можно онлайн забронировать до 18 тысяч пляжных зонтов.

Кроме того, в населённых пунктах рядом с Венецией внедрены системы, позволяющие заказывать и получать товары прямо на пляже.

Например, отдыхающие могут купить солнцезащитный крем и получить его непосредственно к своему шезлонгу.

Комфорт и доступность для всех

Концепция «умного пляжа» направлена не только на повышение комфорта, но и на улучшение доступности для разных категорий отдыхающих.

Среди нововведений:

специальные зоны для туристов, путешествующих в одиночку;

pet-friendly зоны для отдыхающих с домашними животными;

инфраструктура, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.

Душевые, раздевалки и сейфы — через смартфон

Помимо бронирования зонтиков и шезлонгов, пользователи смогут управлять и другими сервисами через мобильные приложения.

В частности, можно будет:

резервировать душевые с горячей водой;

получать доступ к раздевалкам;

бронировать спортивные площадки;

арендовать шкафчики и автоматические сейфы для хранения вещей и защиты от краж.

Испания, являющаяся второй по посещаемости туристической страной мира после Франция и принимающая почти 100 миллионов туристов ежегодно, таким образом стремится модернизировать отдых на побережье и более эффективно управлять потоками отдыхающих.