Пляжи Испании становятся «умными»: онлайн-бронирование практически любых услуг
Испания готовится изменить отдых на побережье, внедряя концепцию «умных пляжей» (smart beaches).
Модель вдохновлена итальянским опытом и основана на цифровых технологиях, позволяющих управлять практически всеми пляжными услугами через мобильный телефон, сообщает libertatea.ro
Испания следует примеру Италии
Новая тенденция, набирающая популярность в крупнейших туристических направлениях Европы, позволяет туристам онлайн бронировать зонтики, шезлонги, парковочные места и даже заказывать товары, такие как солнцезащитный крем, не покидая пляж.
По данным технологической компании 1NCE, специализирующейся на технологиях Интернета вещей (IoT), система уже широко используется в Италии и постепенно внедряется в Испании.
«Эта новая тенденция летнего отдыха, появившаяся в Италии, уже начинает распространяться и в других туристических странах, включая Испанию. Всё указывает на то, что она пришла надолго», — отметили представители компании.
Интернет вещей (IoT) предполагает подключение различных объектов и сервисов к Интернету для управления ими в режиме реального времени. После гостиниц, музеев и транспорта технологии начинают менять и работу пляжей.
Онлайн-бронирование зонтиков, шезлонгов и парковки
Система позволяет туристам выполнять через мобильные приложения множество операций, которые раньше приходилось решать непосредственно на пляже.
Пользователи могут бронировать:
- зонтики от солнца;
- шезлонги;
- парковочные места;
- доступ к спортивным зонам;
- Wi-Fi-услуги;
- шкафчики и автоматические сейфы.
Все услуги управляются цифровым способом и обновляются в режиме реального времени.
Солнцезащитный крем доставят прямо к шезлонгу
Один из самых интересных примеров реализован в Италии, которую считают пионером развития «умных пляжей».
В регионе Венето, в частности на курорте Бибионе, туристам доступны интерактивные карты, через которые можно онлайн забронировать до 18 тысяч пляжных зонтов.
Кроме того, в населённых пунктах рядом с Венецией внедрены системы, позволяющие заказывать и получать товары прямо на пляже.
Например, отдыхающие могут купить солнцезащитный крем и получить его непосредственно к своему шезлонгу.
Комфорт и доступность для всех
Концепция «умного пляжа» направлена не только на повышение комфорта, но и на улучшение доступности для разных категорий отдыхающих.
Среди нововведений:
- специальные зоны для туристов, путешествующих в одиночку;
- pet-friendly зоны для отдыхающих с домашними животными;
- инфраструктура, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.
Душевые, раздевалки и сейфы — через смартфон
Помимо бронирования зонтиков и шезлонгов, пользователи смогут управлять и другими сервисами через мобильные приложения.
В частности, можно будет:
- резервировать душевые с горячей водой;
- получать доступ к раздевалкам;
- бронировать спортивные площадки;
- арендовать шкафчики и автоматические сейфы для хранения вещей и защиты от краж.
Испания, являющаяся второй по посещаемости туристической страной мира после Франция и принимающая почти 100 миллионов туристов ежегодно, таким образом стремится модернизировать отдых на побережье и более эффективно управлять потоками отдыхающих.