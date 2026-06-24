«Плотоядная» бактерия угрожает пляжам Европы на фоне климатических изменений.

Лето начинается с миллионов туристов у моря, но из‑за изменения климата вспышки бактерий Vibrio, «пожирающей плоть», уже привели к закрытию ряда пляжей в Испании и вызвали тревогу, прежде всего на Средиземном море.

За последние годы в разных точках европейского побережья фиксировались случаи загрязнения и объявлялись санитарные предупреждения, из-за которых доступ к морю приходилось ограничивать, на фоне всё более тёплой морской воды и растущего туристического давления, пишет euronews.com

«Средиземное море показывает нам, что означает более жаркий мир», — заявляет аналитик по проектам, климатическим действиям и энергетической устойчивости Союза за Средиземноморье Хатим Азнаг в комментарии для Euronews. «Страны, разделяющие это море, всё ещё могут выбрать путь совместного решения».

Угроза «плотоядной бактерии»

Особую тревогу вызывает бактерия Vibrio, в народе известная как «плотоядная бактерия». Это водный микроорганизм, который естественным образом обитает в морской и солоноватой воде, особенно в зонах, где реки впадают в море. Как сообщает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), «Vibrio — это водная бактерия, которую можно обнаружить в морепродуктах», а некоторые её штаммы способны вызвать как гастроэнтерит, так и тяжёлые, вплоть до смертельных, инфекции.

Среди наиболее значимых для Европы видов — Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus и отдельные варианты Vibrio cholerae. EFSA предупреждает, что эти бактерии могут приводить к инфекциям при употреблении сырых морепродуктов или при контакте открытых ран с водой.

«Бактерия Vibrio является близким родственником возбудителя холеры, хотя оба микроорганизма вызывают очень разные заболевания», — объясняют в организации Gavi. «В тяжёлых случаях инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, при котором ткани вокруг раны стремительно разрушаются. Бактерия также может проникать в кровоток, вызывая сепсис, и в ряде случаев пациентам требуется ампутация поражённой конечности».

Кроме того, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил о «повышенном риске инфекций Vibrio на протяжении всего летнего сезона», особенно во время волн жары, как ожидается в Европе в июне этого года, а также в мелководных прибрежных водах. Риск заключается не только в угрозе для здоровья, но и в воздействии на экологию: эти бактерии процветают в условиях, когда нарушается естественный баланс морской экосистемы.