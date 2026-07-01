Автомобили и автозапчасти в Молдове будут проходить сертификацию перед продажей.

В Молдове будут сертифицировать весь дорожный транспорт и автозапчасти перед их продажей или регистрацией. Соответствующий законопроект рассмотрит парламент.

Новые правила разработало Министерство инфраструктуры и регионального развития, чтобы поднять уровень безопасности на дорогах и внедрить в стране стандарты Евросоюза, пишет rupor.md

Что именно будут проверять

Сертификация станет обязательной для автомобилей, прицепов, мотоциклов, трициклов и квадрациклов. Проверку должны проходить как новые, так и подержанные или переделанные машины. Также контролировать будут любые автозапчасти и оборудование, в том числе для последующего ремонта. Продавать детали без документов о соответствии нормам будет запрещено. Данные обо всех проверках внесут в новый национальный реестр, который объединят с другими госбазами.

Как пройдут проверки

Законопроект устанавливает два вида контроля:

По типу конструкции. Орган по сертификации будет проверять документы на партии новых или модифицированных импортных машин. Это будут делать до того, как авто выставят на продажу и поставят на учет.

Орган по сертификации будет проверять документы на партии новых или модифицированных импортных машин. Это будут делать до того, как авто выставят на продажу и поставят на учет. Индивидуальный. Каждую отдельную машину отправят на осмотр в специальные технические центры или в подразделения Агентства государственных услуг (АГУ/ASP). Специалисты сверят документы, проверят заводскую маркировку и проведут техосмотр.

Санкции за нарушения

Следить за рынком будет профильное ведомство по надзору. Если машины или запчасти не пройдут проверку, оно сможет запретить их продажу, ограничить поставки или отозвать выданные ранее документы. Эти меры не относятся к штрафам по Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу. Это технические инструменты контроля, которые нужны для защиты здоровья граждан и экологии.

Новая реформа затронет значительную часть жителей страны. По статистическим данным, сейчас в Республике Молдова зарегистрировано 1,16 миллиона единиц транспорта. Из этого числа более 834 тысяч составляют легковые автомобили и такси.

Законопроект, как ожидается, вступит в силу 1 января 2029 года.