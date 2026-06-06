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noi.md logonoi
6 Июня 2026, 20:15
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Автомобили, годами брошенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе

Авто, брошенные на улицах Кишинева, занимают парковочные места и вызывают все большее недовольство среди жителей.

Автомобили, годами заброшенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе.
Автомобили, годами заброшенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе.

Муниципальные власти утверждают, что в настоящее время у них нет необходимых правовых инструментов для эвакуации этих транспортных средств, поэтому они работают над изменением нормативно-правовой базы, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

На многих улицах и во дворах столицы можно увидеть автомобили, которые годами не двигались с места. Некоторые из них значительно обветшали и стали обычным явлением в городском пейзаже. О такой ситуации часто сообщают горожане, жалующиеся на нехватку парковочных мест. 

По словам властей, действующее законодательство нечетко устанавливает порядок эвакуации брошенных транспортных средств. В отсутствие полного публичного реестра и четких положений вмешательство учреждений ограничено. Полиция может действовать только в случаях нарушения правил парковки.

«У Кишиневской мэрии нет законных рычагов для эвакуации этих автомобилей. Принимаются меры в отношении полиции, которая должна установить владельцев и вызвать их для эвакуации транспортных средств. Повторяю, мы подготовили законопроект, который будет представлен коллегами в парламент и утвержден», — заявил вице-мэр Кишинева Илья Чебан. 

Помимо эстетических и пространственных аспектов, проблема носит экологический характер. Хотя существуют операторы по переработке отходов, процесс блокируется правами собственности.

Представители Министерства окружающей среды отмечают, что проблема связана не только с внешним видом улиц или занятостью парковочных мест. 

Хотя в Республике Молдова есть операторы, уполномоченные собирать и перерабатывать отслужившие свой срок автомобили, власти не могут заставить владельцев сдавать их на переработку. «Мы не можем заставить владельца отходов, владельца брошенного транспортного средства, которое он намерен выбросить, отвезти его в пункт сбора.

Однако я хочу пояснить, что в Республике Молдова существуют операторы, уполномоченные как на переработку отходов от отслуживших свой срок транспортных средств, так и на их сбор в коллективной или индивидуальной системе», — заявил государственный секретарь Министерства окружающей среды Григорий Стратулат.

Автомобили, годами брошенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе

Автомобили, годами брошенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе

Автомобили, годами брошенные на улицах, вызывают недовольство в Кишиневе

Источник
noi.md logonoi
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