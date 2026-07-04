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logos.press.md logologos
4 Июля 2026, 20:45
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В Молдове упростили регистрацию ввезенных автомобилей

Агентство государственных услуг (АГУ) радикально упростило правила регистрации импортируемых автомобилей. Новые процедуры вводятся в действие с конца июня 2026 года.

В Молдове упростили регистрацию ввезенных автомобилей.
В Молдове упростили регистрацию ввезенных автомобилей.

Если ранее у импортированного автомобиля отсутствовали все документы с полными техническими характеристиками, владельцу приходилось лично отвозить машину в один из трех специальных идентификационных пунктов (расположенных только в городах Кишинев, Бельцы и Кагул), передает logos-pres.md

Там проводилась техническая экспертиза, которая из-за длинных очередей могла занимать до 3 дней. Теперь же водится принцип «единого окна». Больше нет необходимости искать специализированные пункты. 

Можно напрямую обращаться в ближайшее отделение АГУ по регистрации транспортных средств. Там все решается на месте: автомобиль идентифицируется непосредственно в АГУ. 

Проверки и обмен документами осуществляются внутри организации, онлайн, через электронные системы агентства. 

Документы передаются в электронном виде: специалисты в тот же день отправляют документы в Управление регистрации транспортных средств для проверки истории автомобиля в стране его происхождения. 

Новые правила применяются и в случаях, когда оригинальные документы на автомобиль, выданные за рубежом, были утеряны или повреждены. В течение 2025–2026 годов в Молдову было ввезено около 33 тыс. легковых автомобилей.

Источник
logos.press.md logologos
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