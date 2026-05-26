26 Мая 2026, 19:33
Налоговая служба Молдовы получила восемь бесхозных автомобилей от Погранполиции
Государственная налоговая служба Молдовы приняла на баланс восемь бесхозных транспортных средств, конфискованных Пограничной полицией.
Общая стоимость изъятых автомобилей и мотоциклов оценивается почти в 92 тысячи леев, передает rupor.md
Транспортные средства были переданы из Восточного регионального управления Генерального инспектората пограничной полиции.
Список и стоимость автомобилей:
- ZAZ VIDA SF48Y0 (2012 г.в.) — 30 200 леев (самое дорогое авто).
- Ford Focus C-MAX (2005 г.в.) — 18 000 леев.
- BMW 528i (1999 г.в.) — 14 000 леев.
- Audi A6 (1999 г.в.) — 4 385 леев.
Список и стоимость мототехники:
- Lifan LF175-2C (2020 г.в.) — 10 100 леев.
- Spark SP125C-2CD (2021 г.в.) — 7 900 леев.
- Honda Dio NSK50 — 4 100 леев.
- Yamaha Gear — 3 100 леев.
Налоговая служба присвоила имуществу официальный статус «бесхозного». Возможные владельцы или лица, имеющие права на данный транспорт, могут оспорить решение. Заявления и претензии принимаются в течение 60 дней со дня публикации официального объявления.