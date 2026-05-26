rupor.md logorupor
26 Мая 2026, 19:33
139
Налоговая служба Молдовы получила восемь бесхозных автомобилей от Погранполиции

Государственная налоговая служба Молдовы приняла на баланс восемь бесхозных транспортных средств, конфискованных Пограничной полицией.

Общая стоимость изъятых автомобилей и мотоциклов оценивается почти в 92 тысячи леев, передает rupor.md

Транспортные средства были переданы из Восточного регионального управления Генерального инспектората пограничной полиции.

Список и стоимость автомобилей: 

  • ZAZ VIDA SF48Y0 (2012 г.в.) — 30 200 леев (самое дорогое авто). 
  • Ford Focus C-MAX (2005 г.в.) — 18 000 леев. 
  • BMW 528i (1999 г.в.) — 14 000 леев. 
  • Audi A6 (1999 г.в.) — 4 385 леев.

Список и стоимость мототехники: 

  • Lifan LF175-2C (2020 г.в.) — 10 100 леев. 
  • Spark SP125C-2CD (2021 г.в.) — 7 900 леев. 
  • Honda Dio NSK50 — 4 100 леев. 
  • Yamaha Gear — 3 100 леев.

Налоговая служба присвоила имуществу официальный статус «бесхозного». Возможные владельцы или лица, имеющие права на данный транспорт, могут оспорить решение. Заявления и претензии принимаются в течение 60 дней со дня публикации официального объявления.

Источник
rupor.md logorupor
