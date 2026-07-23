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moldpres.md logomoldpres
23 Июля 2026, 18:49
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«Автомагистраль Объединения» A8 переходит к этапу проектирования на территории Молдовы

Основные действия, необходимые для запуска этапа проектирования участка 4 «Автомагистрали Объединения» – A8, определены в ходе двустороннего рабочего совещания между властями Республики Молдова и Румынии.

«Автомагистраль Объединения» A8 переходит к этапу проектирования на территории Молдовы.
«Автомагистраль Объединения» A8 переходит к этапу проектирования на территории Молдовы.

Вице-премьер Владимир Боля, министр инфраструктуры и регионального развития, вместе с представителями Национального управления автодорог и Национальной компании дорожных инвестиций Румынии обсудили вопросы реализации контракта на проектирование и строительство участка 4 «Автомагистрали Объединения» – A8, передает moldpres.md

В ходе совещания была назначена проектная группа, ответственная за управление контрактом со стороны Республики Молдова и координацию деятельности всех задействованных учреждений.

Генеральный директор Национального управления автодорог Штефан Попа отметил, что реализация «Автомагистрали Объединения» – A8 является стратегическим проектом для обоих государств, который будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры и укреплению экономических связей между Республикой Молдова и Румынией.

В рамках проекта Республика Молдова участвует в качестве партнёра в реализации компонента, осуществляемого на национальной территории. Это предусматривает услуги по проектированию, получение необходимых согласований и разрешений, а также выполнение строительных работ на молдавском участке.

Контракт предусматривает строительство 15,5 километра автомагистрали, 14 мостов и путепроводов, двух тоннелей и двух дорожных развязок на территории Румынии, а также строительство первых 5 километров автомагистрали в Республике Молдова.

Стоимость контракта составляет 3,57 млрд леев, а финансирование обеспечивается в рамках европейской программы Security Action for Europe (SAFE).

«Автомагистраль Объединения» A8 переходит к этапу проектирования на территории Молдовы

«Автомагистраль Объединения» A8 переходит к этапу проектирования на территории Молдовы

Источник
moldpres.md logomoldpres
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