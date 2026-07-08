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ipn
8 Июля 2026, 18:26
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Аудит выявил задержки и дополнительные расходы при реализации проектов водоснабжения

Проекты по развитию инфраструктуры водоснабжения и канализации реализуются с задержками, требуют дополнительных расходов, а в некоторых случаях построенная инфраструктура не используется.

Аудит выявил задержки и дополнительные расходы при реализации проектов водоснабжения.
Аудит выявил задержки и дополнительные расходы при реализации проектов водоснабжения.

Кроме того, низкий уровень подключения потребителей ограничивает эффективность инвестиций. Такие выводы содержатся в отчете о проверке использования финансовых средств, выделенных из Национального фонда регионального и местного развития в 2022-2024 годах, передаёт IPN.

Отчёт был представлен на заседании парламентской комиссии по контролю за государственными финансами. Руководитель аудиторской группы Счетной палаты Елизавета Мунтяну сообщила, что нарушения были выявлены в нескольких региональных проектах водоснабжения и канализации, в том числе в районах Хынчешть и Флорешть, а также в ряде местных проектов, реализованных по программе «Европейское село».

По ее словам, несоответствия в технической документации привели к увеличению стоимости проектов и задержкам в их реализации. Аудит также выявил высокий уровень износа существующей инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети, а также неисправности отдельных насосных станций.

Директор Агентства регионального развития «Центр» Ион Пынзарь признал, что после завершения проектов уровень подключения населения к системам водоснабжения и канализации остается низким. Он пояснил, что региональные агентства строят магистральную инфраструктуру, после чего объекты передаются органам местного публичного управления и операторам коммунальных услуг.

Директор Агентства регионального развития «Север» Мария Присакарь уточнила, что подключение домохозяйств к сетям не финансируется из Национального фонда регионального и местного развития и, как правило, осуществляется уже после завершения строительных работ. По ее словам, местные власти располагают пятилетним сроком для достижения запланированного уровня подключения, а недавно завершенные проекты пока находятся на этапе мониторинга.

По данным Национального бюро статистики, на начало года доступ к централизованному водоснабжению имели 68,2% жилых домов, а к системе канализации были подключены 66% жилья.

Источник
ipn
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