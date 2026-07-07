Аудит: Аэропорт может потерять более 90 млн леев из-за банкротства Air Moldova.

Аэропорт Кишинева рискует не вернуть более 90 млн леев, выданных займом авиакомпании Air Moldova, которая находится в процедуре банкротства. Об этом говорится в аудиторском отчете к финансовой отчетности предприятия за 2025 год.

Согласно документу, по состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность Air Moldova перед Международным аэропортом Кишинева составляла 90,93 млн леев. Из этой суммы 58,5 млн леев — это непогашенный заем, а 32,43 млн леев — начисленные и неуплаченные проценты, сообщает bani.md

Аудиторы напоминают, что в сентябре 2025 года суд признал требование аэропорта на сумму 80,45 млн леев, а в январе 2026 года процедура ускоренной реструктуризации Air Moldova была прекращена, после чего было принято решение о признании компании банкротом с реализацией и ликвидацией конкурсной массы.

В этих условиях в аудиторском отчете предупреждается, что есть «существенные неопределенности относительно возможности возврата предоставленных займов и начисленных по ним процентов» как в случае Air Moldova, так и других должников, находящихся в процедуре неплатежеспособности.