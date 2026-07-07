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bani.md logobani
7 Июля 2026, 20:16
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Аудит: Аэропорт может потерять более 90 млн леев из-за банкротства Air Moldova

Аэропорт Кишинева рискует не вернуть более 90 млн леев, выданных займом авиакомпании Air Moldova, которая находится в процедуре банкротства. Об этом говорится в аудиторском отчете к финансовой отчетности предприятия за 2025 год.

Аудит: Аэропорт может потерять более 90 млн леев из-за банкротства Air Moldova.
Аудит: Аэропорт может потерять более 90 млн леев из-за банкротства Air Moldova.

Согласно документу, по состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность Air Moldova перед Международным аэропортом Кишинева составляла 90,93 млн леев. Из этой суммы 58,5 млн леев — это непогашенный заем, а 32,43 млн леев — начисленные и неуплаченные проценты, сообщает bani.md

Аудиторы напоминают, что в сентябре 2025 года суд признал требование аэропорта на сумму 80,45 млн леев, а в январе 2026 года процедура ускоренной реструктуризации Air Moldova была прекращена, после чего было принято решение о признании компании банкротом с реализацией и ликвидацией конкурсной массы.

В этих условиях в аудиторском отчете предупреждается, что есть «существенные неопределенности относительно возможности возврата предоставленных займов и начисленных по ним процентов» как в случае Air Moldova, так и других должников, находящихся в процедуре неплатежеспособности.

Источник
bani.md logobani
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