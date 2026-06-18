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radiomoldova.md logoradiomoldova
18 Июня 2026, 12:08
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Министерство обороны не откажется от Glock 19 после инцидента в Бельцах

Министр Анатолий Носатый заявил, что Glock 19 является современным и эффективным оружием, состоящим на вооружении многих западных армий, и возложил ответственность за инцидент на человеческий фактор.

Министерство обороны не откажется от Glock 19 после инцидента в Бельцах.
Министерство обороны не откажется от Glock 19 после инцидента в Бельцах.

«Речь идёт о случае нарушения правил обращения с оружием — инцидент произошёл из-за личной недисциплинированности военнослужащего по контракту и неправильного обращения с оружием», — заявил Носатый после заседания правительства, сообщает Radio Moldova.

Министр уточнил, что расследование ведут прокуратура и полиция, а Министерство обороны обязалось оказать всю необходимую поддержку.

«Мы уже приняли эффективные меры, основанные на предыдущих случаях: увеличили количество инструктажей и тестов для допуска к обращению с оружием, активно привлекаем специалистов из других структур, таких как Министерство внутренних дел и прокуратура, чтобы повысить осознание ответственности каждого военнослужащего», — отметил Носатый.

Министр также заявил, что основная ошибка при обращении с Glock 19, которая уже приводила к подобным инцидентам, заключается в нарушении правил техники безопасности.

«Патрон в патронник не должен быть дослан без необходимости. В предыдущих случаях именно это нарушение было основной причиной трагедий», — подчеркнул он.

Напомним, что военнослужащий был ранен в живот во время учебных занятий после того, как его коллега случайно выстрелил из пистолета Glock 19. Инцидент произошёл 16 июня около 16:40 в Учебном центре мотострелковой бригады «Молдова» в Бельцах. Раненый солдат был в сознании при транспортировке в больницу и в тот же день перенёс операцию.

Министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил в среду, 17 июня, перед заседанием правительства, что военнослужащий находится в реанимации больницы в Бельцах, его состояние тяжёлое, но стабильное.

Пуля прошла через мечевидный отросток, грудину, желудок, печень, селезёнку и нижнюю часть левого лёгкого и вышла через ребро. Во время операции были ушиты желудок и печень, удалена селезёнка, а лёгкое было ушито и дренировано. Врачи Республиканской клинической больницы в Кишинёве также помогали коллегам из Бельц.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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