Минобороны предупредило о движении военной техники по трассам Молдовы.

Техника будет следовать между учебными центрами Национальной армии, расположенными в Кишиневе и Кагуле. Передвижение затронет национальные трассы в центральных и южных районах республики, сообщает deschide.md

Чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения, большая часть колонн будет перемещаться в ночное время.

В Министерстве обороны подчеркнули, что данные мероприятия являются плановыми и не связаны с какими-либо чрезвычайными ситуациями или изменением уровня военной угрозы.

В связи с этим граждан призвали не распространять непроверенную информацию и не поддаваться манипуляциям, которые могут появляться в публичном пространстве в связи с деятельностью Национальной армии.

Ведомство рекомендует получать информацию исключительно из официальных источников.