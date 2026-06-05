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deschide.md logodeschide
5 Июня 2026, 14:25
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Минобороны предупредило о движении военной техники по трассам Молдовы

В ведомстве уточнили, что перемещения запланированы в рамках ежегодной программы подготовки и профессионального обучения военнослужащих на 2026 год.

Минобороны предупредило о движении военной техники по трассам Молдовы.
Минобороны предупредило о движении военной техники по трассам Молдовы.

Техника будет следовать между учебными центрами Национальной армии, расположенными в Кишиневе и Кагуле. Передвижение затронет национальные трассы в центральных и южных районах республики, сообщает deschide.md

Чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения, большая часть колонн будет перемещаться в ночное время.

В Министерстве обороны подчеркнули, что данные мероприятия являются плановыми и не связаны с какими-либо чрезвычайными ситуациями или изменением уровня военной угрозы.

В связи с этим граждан призвали не распространять непроверенную информацию и не поддаваться манипуляциям, которые могут появляться в публичном пространстве в связи с деятельностью Национальной армии.

Ведомство рекомендует получать информацию исключительно из официальных источников.

Источник
deschide.md logodeschide
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