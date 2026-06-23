APP начала проверку зарплат в MoldATSA после сообщений о высоких выплатах.

Агентство публичной собственности распорядилось провести детальную проверку на государственном предприятии MoldATSA по вопросу соблюдения законодательства при начислении зарплат.

Ведомство заявило, что в случае выявления выплат, превышающих установленные нормативными актами пределы, будет настаивать на возврате необоснованно выплаченных сумм, передает nordnews.md

Проверку проводит Комиссия цензоров предприятия. Ее начали после появления в публичном пространстве сообщений и обращений, касающихся уровня оплаты труда сотрудников MoldATSA.

По данным APP, эта информация вызвала обоснованную обеспокоенность среди граждан и требует объективной и полной оценки ситуации.

Ведомство также потребовало от нового руководства предприятия проанализировать внутреннюю политику оплаты труда и обеспечить ее применение в соответствии с законодательством и принципами ответственного управления финансовыми ресурсами.

Проверка уже идет и, как ожидается, будет завершена примерно через три недели.

APP уточняет, что установление зарплат входит в компетенцию исполнительного руководства предприятия. При этом учредитель не утверждает индивидуальные зарплаты сотрудников и не вмешивается в операционную деятельность MoldATSA.

Агентство, как и в случае с другими государственными предприятиями, контролирует только общие показатели деятельности, включая уровень средней зарплаты.

В APP отмечают, что деятельность MoldATSA связана с высоким уровнем ответственности, а оплата труда специалистов должна соответствовать сложности выполняемой работы.

В то же время система зарплат должна соблюдать ограничения, установленные законодательством. До завершения проверки агентство призывает осторожно распространять информацию о зарплатах на предприятии и подчеркивает, что любые выводы должны основываться на проверенных данных.