theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nordnews.md logonordnews
23 Июня 2026, 18:31
1 259
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

APP начала проверку зарплат в MoldATSA после сообщений о высоких выплатах

Агентство публичной собственности распорядилось провести детальную проверку на государственном предприятии MoldATSA по вопросу соблюдения законодательства при начислении зарплат.

APP начала проверку зарплат в MoldATSA после сообщений о высоких выплатах.
APP начала проверку зарплат в MoldATSA после сообщений о высоких выплатах.

Ведомство заявило, что в случае выявления выплат, превышающих установленные нормативными актами пределы, будет настаивать на возврате необоснованно выплаченных сумм, передает nordnews.md

Проверку проводит Комиссия цензоров предприятия. Ее начали после появления в публичном пространстве сообщений и обращений, касающихся уровня оплаты труда сотрудников MoldATSA.

По данным APP, эта информация вызвала обоснованную обеспокоенность среди граждан и требует объективной и полной оценки ситуации.

Ведомство также потребовало от нового руководства предприятия проанализировать внутреннюю политику оплаты труда и обеспечить ее применение в соответствии с законодательством и принципами ответственного управления финансовыми ресурсами.

Проверка уже идет и, как ожидается, будет завершена примерно через три недели.

APP уточняет, что установление зарплат входит в компетенцию исполнительного руководства предприятия. При этом учредитель не утверждает индивидуальные зарплаты сотрудников и не вмешивается в операционную деятельность MoldATSA.

Агентство, как и в случае с другими государственными предприятиями, контролирует только общие показатели деятельности, включая уровень средней зарплаты.

В APP отмечают, что деятельность MoldATSA связана с высоким уровнем ответственности, а оплата труда специалистов должна соответствовать сложности выполняемой работы.

В то же время система зарплат должна соблюдать ограничения, установленные законодательством. До завершения проверки агентство призывает осторожно распространять информацию о зарплатах на предприятии и подчеркивает, что любые выводы должны основываться на проверенных данных.

Источник
nordnews.md logonordnews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте