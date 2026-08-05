Апелляционная палата оставила в силе приговор бывшему депутату Сергею Стати.

Апелляционная палата Центр оставила в силе приговор бывшему депутату Республики Молдова и экс-послу по особым поручениям Сергею Стати за незаконное обогащение.

Он должен выплатить в пользу государства более 2,4 миллиона леев, передает noi.md

Решением, вынесенным 5 августа 2026 года, судьи отклонили как необоснованные как апелляцию прокуроров, которые требовали применения более сурового наказания, так и апелляцию адвокатов подсудимого, которые запросили его оправдание.

Таким образом, был оставлен в силе приговор Кишинёвского суда (офис Буюканы) от 14 августа 2025 года, которым Сергей Стати был признан виновным в незаконном обогащении и приговорен к штрафу в размере 450 000 леев.

Кроме того, бывший депутат был лишен на 12 лет права занимать государственные должности или ответственные государственные должности, а также работать в государственном секторе.

Суд также постановил о специальной конфискации в пользу государства суммы в размере 1 млн 976 тыс. 392,16 лея, которая считается стоимостью имущества, полученного в результате совершения преступления.

Решение Апелляционной палаты является окончательным и подлежит исполнению с момента его вынесения. Оно может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев.