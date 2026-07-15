Николай Шепель избежал возобновления срока по делу о наркотиках.

Апелляционная палата отменила решение о возобновлении срока лишения свободы для Николая Шепеля по делу о незаконном обороте наркотиков.

Соответствующее окончательное решение было принято 3 июля, передает moldova1.md

Суд пришел к выводу, что Кишиневский суд неправомерно применил процедуру, использованную для возобновления исполнения наказания после отмены президентского помилования, предоставленного Шепелю в 2022 году.

В постановлении Апелляционной палаты отмечается, что процедура, предусмотренная законодательством, предназначена исключительно для устранения неясностей при исполнении судебного решения и не может использоваться для изменения порядка исполнения наказания.

Таким образом, суд признал необоснованным ходатайство администрации Пенитенциарного учреждения №13 о возобновлении исполнения оставшейся части наказания и полностью отменил соответствующие определения Кишиневского суда.

Защита Николая Шепеля утверждала, что молдавское законодательство не предусматривает механизма отмены уже предоставленного помилования и последующего возобновления исполнения наказания. Кроме того, адвокат указал, что указ президента об отмене помилования оспаривается в суде, а само ходатайство было подано ненадлежащим органом.

Несмотря на принятое решение, Шепель остается под арестом по другому уголовному делу. Следствие считает его причастным к подготовке покушений на украинских должностных лиц. По данным спецслужб Украины и Молдовы, он фигурирует в деле о предотвращенной в феврале 2026 года операции российских спецслужб, целью которой, как утверждается, было убийство нескольких украинских общественных и государственных деятелей.

Напомним, Николай Шепель был осужден в России за незаконный оборот наркотиков. Позже молдавские суды признали и адаптировали приговор, назначив ему 11 лет лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен на 1588 дней из-за ненадлежащих условий содержания, а в апреле 2022 года оставшаяся часть срока была ему прощена указом президента. После задержания Шепеля в феврале 2026 года президент Майя Санду подписала указ об отмене помилования, что и стало основанием для попытки возобновить исполнение наказания.