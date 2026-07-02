Апелляция по делу о фиктивных трудоустройствах в МВД отложена до осени.

В этом деле фигурируют Дорин Дамир, бывший глава Федерации боевых искусств, Александр Пынзарь, бывший глава ГИП, и Валерий Кожокару, бывший руководитель отдела №5 Национального инспектората расследований (INI).

Все трое обжаловали решение первой инстанции, согласно которому они были приговорены к трём годам лишения свободы по делу о злоупотреблении властью и растрате, связанным с фиктивным трудоустройством в структуре бывшего отдела №5 Национального инспектората расследований, сообщает TVRMoldova.

Изначально заседание планировалось провести в закрытом режиме из-за рассмотрения секретных документов, однако его отложили после того, как один из адвокатов не явился по личным причинам, а участие прокуроров не удалось обеспечить.

Приговор суда Кишинёва, вынесенный 19 января, предусматривал три года тюрьмы для каждого из обвиняемых и был оглашён в их отсутствие.

После оглашения решения Дорин Дамир был задержан и помещён в пенитенциарное учреждение №13, тогда как двое других фигурантов пока не были арестованы.

Дело поступило в Апелляционную палату Центр 2 февраля 2026 года, однако почти пять месяцев заседания не назначались. Тем временем власти заявляют, что имеются данные о возможном нахождении Александра Пынзаря в Приднестровском регионе, а Валерий Кожокару сообщил, что запросил политическое убежище в Германии.