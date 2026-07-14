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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 14:35
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Apă-Canal Chișinău выявило незаконный слив сточных вод

АО "Apă-Canal Chișinău" сообщило о случаях незаконного слива сточных вод и нелегальной откачки септиков. По данным предприятия, нарушения выявили во время проверок.

Apă-Canal Chișinău выявила незаконный слив сточных вод.
Apă-Canal Chișinău выявила незаконный слив сточных вод.

Специалисты компании задокументировали несколько случаев несанкционированного сброса сточных вод, а также работ по откачке, которые проводились с нарушением закона. По этим фактам составили протоколы о правонарушениях, передает rupor.md

В Apă-Canal напомнили, что после вступления в силу постановления правительства №508/2024 сточные воды и фекальный осадок из хозяйств, находящихся в зоне обслуживания предприятия, должны вывозиться и сливаться только на очистной станции Apă-Canal Chișinău.

Компания призвала жителей и экономических агентов пользоваться только авторизованными услугами по откачке и вывозу сточных вод. В предприятии заявили, что продолжат проверки вместе с компетентными органами, чтобы защитить канализационную сеть и окружающую среду.

Apă-Canal Chișinău также предоставляет услугу откачки для бытовых и небытовых потребителей, которые не подключены к общественной канализационной системе. Для заключения договора нужно обратиться в многофункциональный центр предприятия на улице Албишоара, 38.

Apă-Canal Chișinău выявило незаконный слив сточных вод

Источник
rupor.md logorupor
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