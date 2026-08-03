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noi.md logonoi
3 Августа 2026, 18:54
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Антинаркотические рейды в столице: десятки лиц привлечены к ответственности

Столичная полиция задержала 18 человек в ходе проведённых на этой неделе мероприятий по борьбе с потреблением и незаконным оборотом наркотиков в муниципии Кишинёв.

Антинаркотические рейды в столице: десятки лиц привлечены к ответственности. Коллаж: noi.md
Антинаркотические рейды в столице: десятки лиц привлечены к ответственности. Коллаж: noi.md

По данным стражей порядка, в производстве полицейских находится 13 уголовных дел, а по результатам проверок было составлено 82 протокола. Кроме того, проведено 28 мероприятий по предупреждению и пресечению данного явления, передает noi.md

В ходе оперативных действий сотрудники полиции изъяли кокаин, PVP («соль»), марихуану, гашиш, мефедрон и таблетки с психотропным эффектом. 

Также сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 28 человек, у которых при себе находились запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. По данным фактам составлено ещё 28 протоколов о правонарушении.


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Источник
noi.md logonoi
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