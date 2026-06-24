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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 16:28
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Агентство по безопасности пищевых продуктов будет реорганизовано

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет реорганизовано. Правительство Республики Молдова утвердило соответствующее решение в среду, 24 июня.

Агентство по безопасности пищевых продуктов будет реорганизовано.
Агентство по безопасности пищевых продуктов будет реорганизовано.

Мера предусматривает создание новых подразделений с расширенными обязанностями в ключевых областях, передает noi.md 

К ним относятся: Управление по защите прав потребителей, Управление по органическому земледелию и Служба надзора за продуктами животного происхождения, не предназначенными для потребления человеком. Структуры в фитосанитарной сфере будут объединены в единое направление: Управление по защите растений и фитосанитарным продуктам и удобрениям. 

Власти утверждают, что это изменение позволит сократить дублирование компетенций и улучшить координацию деятельности. 

По данным ANSA, реорганизация будет проведена главным образом за счет перераспределения существующего персонала без существенных изменений в численности сотрудников. Финансовые последствия оцениваются как ограниченные. 

«Реформа будет способствовать повышению институционального потенциала Агентства в интересах потребителей, экономических операторов и всей системы безопасности пищевых продуктов в Республике Молдова», — заявляют представители ANSA.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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