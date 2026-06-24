Агентство по безопасности пищевых продуктов будет реорганизовано.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) будет реорганизовано. Правительство Республики Молдова утвердило соответствующее решение в среду, 24 июня.

Мера предусматривает создание новых подразделений с расширенными обязанностями в ключевых областях, передает noi.md

К ним относятся: Управление по защите прав потребителей, Управление по органическому земледелию и Служба надзора за продуктами животного происхождения, не предназначенными для потребления человеком. Структуры в фитосанитарной сфере будут объединены в единое направление: Управление по защите растений и фитосанитарным продуктам и удобрениям.

Власти утверждают, что это изменение позволит сократить дублирование компетенций и улучшить координацию деятельности.

По данным ANSA, реорганизация будет проведена главным образом за счет перераспределения существующего персонала без существенных изменений в численности сотрудников. Финансовые последствия оцениваются как ограниченные.

«Реформа будет способствовать повышению институционального потенциала Агентства в интересах потребителей, экономических операторов и всей системы безопасности пищевых продуктов в Республике Молдова», — заявляют представители ANSA.