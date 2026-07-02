Саудовская Аравия остается главным рынком сбыта молдавского мороженого.

В прошлом году страна закупила около 800 тонн продукции. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, импортировавшие около 700 тонн. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС).

По данным ведомства, в 2025 году молдавские предприятия произвели более 15,5 тыс. тонн мороженого и других видов пищевого льда. При этом еще около 1,5 тыс. тонн продукции было импортировано из Украины, сообщает Radio Moldova.

Помимо стран Ближнего Востока, важным рынком сбыта для молдавского мороженого остается Румыния, которая в 2025 году импортировала около 400 тонн продукции.

В прошлом году мороженое из Молдовы также экспортировалось в Кот-д'Ивуар, Косово, Того, Мали, Албанию, Буркина-Фасо и Израиль.

За последние два десятилетия география экспорта молдавского мороженого существенно изменилась.

Если ранее поставки были относительно небольшими и ориентировались главным образом на страны Ближнего Востока и Африки, а до 2020 года крупнейшим покупателем оставался Ирак, то с 2021 года лидером стала Саудовская Аравия. За ней следуют ОАЭ и Румыния.

Данные НБС также показывают, что в 2025 году Молдова импортировала около 1,5 тыс. тонн мороженого из Украины, которая сохраняет статус крупнейшего поставщика с 2005 года. Исключением стали лишь 2008 и 2009 годы, когда лидерство перешло к Турции.

Далее среди поставщиков следуют Беларусь — около 330 тонн, и Румыния — примерно 260 тонн.

В десятку крупнейших поставщиков также входят Германия, Польша, Венгрия, Франция, Бельгия, Литва и Чехия.

В период с 2005 по 2015 год основными поставщиками мороженого в Молдову были Украина, Россия, Турция и Беларусь. В последнее десятилетие структура импорта изменилась: значительную долю заняли страны Европейского союза — Румыния, Польша, Венгрия, Германия, Франция и Бельгия.

Что касается внутреннего производства, предварительные данные свидетельствуют, что в 2025 году в Молдове было произведено более 15,5 тыс. тонн мороженого и других видов пищевого льда. Это меньше, чем в 2024 году, когда объем производства превысил 17,1 тыс. тонн.

Динамика последних лет показывает, что отрасль серьезно пострадала во время пандемии. После рекордных почти 17,5 тыс. тонн в 2018 году производство сократилось примерно до 13,2 тыс. тонн в 2020 и 2021 годах.

Впоследствии сектор постепенно восстановился: в 2022 и 2023 годах производство вновь превысило 15,7 тыс. тонн, а в 2024 году достигло нового максимума.