bizlaw.md logobizlaw
27 Мая 2026, 21:27
3
Необоснованное имущество может быть конфисковано посредством нового правового механизма

Власти утверждают, что эта инициатива включена в Программу реформ, связанную с Планом роста Республики Молдова на 2025–2027 годы, и направлена ​​на укрепление механизмов возврата и управления активами криминального происхождения.

По данным Министерства юстиции, новый механизм позволит конфисковывать активы, выявленные в ходе уголовных расследований, если есть основания полагать, что они получены в результате незаконной деятельности, в том числе деятельности преступных организаций, и если другие формы конфискации, предусмотренные законодательством, не могут быть применены или недостаточны, передает bizlaw.md

В проекте будут установлены условия применения меры, ответственные учреждения, порядок информирования суда, необходимый стандарт доказательств, а также гарантии для заинтересованных лиц и добросовестных третьих лиц.

Документ также будет регулировать порядок управления и использования замороженных или конфискованных активов.

Министерство юстиции обратилось к представителям гражданского общества, экспертам и другим заинтересованным сторонам с призывом представить предложения и рекомендации по развитию проекта.

