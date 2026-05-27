Необоснованное имущество может быть конфисковано посредством нового правового механизма.

По данным Министерства юстиции, новый механизм позволит конфисковывать активы, выявленные в ходе уголовных расследований, если есть основания полагать, что они получены в результате незаконной деятельности, в том числе деятельности преступных организаций, и если другие формы конфискации, предусмотренные законодательством, не могут быть применены или недостаточны, передает bizlaw.md

В проекте будут установлены условия применения меры, ответственные учреждения, порядок информирования суда, необходимый стандарт доказательств, а также гарантии для заинтересованных лиц и добросовестных третьих лиц.

Документ также будет регулировать порядок управления и использования замороженных или конфискованных активов.

Министерство юстиции обратилось к представителям гражданского общества, экспертам и другим заинтересованным сторонам с призывом представить предложения и рекомендации по развитию проекта.