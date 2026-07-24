Американка удивлена аэропортом Кишинева: Трех часов до рейса уже не хватает.

Международный аэропорт Кишинева за последние годы кардинально изменился. Такое мнение высказала американка Келси Уолтерс, проживающая в Республике Молдова.

В публикации на Facebook она отметила, что аэропорт Кишинева фактически стал главным воздушным узлом для многих жителей юга Украины, передает bani.md

«Аэропорт Кишинева в три часа ночи. Молдова фактически стала аэропортом юга Украины», — написала Уолтерс. По ее словам, дорога к ее ферме постоянно заполнена автобусами, которые везут пассажиров из Одессы в Международный аэропорт Кишинева.

По мнению американки, аэропортовая инфраструктура Молдовы сумела справиться с резким увеличением пассажиропотока.

«Я рада, что Молдова может оказать такую поддержку и что аэропорт смог адаптироваться и справиться с нагрузкой, которая выросла примерно в четыре раза», — написала она.

При этом, по словам Уолтерс, аэропорт утратил свою прежнюю спокойную атмосферу. Если раньше было достаточно приехать за полтора часа до вылета, то теперь ситуация изменилась.

«Молдова была известна своим небольшим и спокойным аэропортом, куда можно было приехать за полтора часа до рейса. Теперь же даже если приезжаешь за три часа до вылета, едва успеваешь пройти все процедуры», — отметила она.