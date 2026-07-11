Американка назвала 3 простых привычки, которые помогли ей дожить до 100 лет.

Долгожительница убеждена, что секрет заключается вовсе не в сложных диетах или дорогих процедурах.

Американка Энн Мари Карузо, которой исполнилось 100 лет, поделилась простыми принципами, которых придерживалась всю жизнь и которым обязана своим долголетием. Как пишет Today.com, женщина убеждена, что секрет заключается не в сложных диетах или дорогих процедурах, а в благодарности, движении и постоянной активности, передает unian.net

Недавно Карузо посетила семейный центр Eastside Family YMCA в штате Нью-Йорк, где вместо обычной тренировки её ждал сюрприз – празднование 100-летнего юбилея. Поздравить долгожительницу пришли почти 50 родственников, друзей и сотрудников заведения.

"Я была в восторге. Это было невероятно, я совсем этого не ожидала", – рассказала она.

Её реакция на сюрприз, по словам самой Карузо, хорошо отражает те качества, которые помогли ей прожить долгую жизнь: благодарность, общение с людьми и физическая активность. Она поделилась своими советами о том, как прожить долгую и счастливую жизнь.

Секрет первый: быть благодарной за каждый день

Карузо говорит, что каждый новый день приносит ей радость.

"Хорошо просто быть живой. Просыпаешься – видишь солнце и всё остальное", – рассказала она.

Каждый вечер перед сном женщина обращается к Богу: "Я благодарю Бога за прекрасный день, который Он мне подарил".

Карузо имеет польские корни и была воспитана в римско-католической семье. Веру она сохраняет на протяжении всей жизни.

Она выросла на ферме в городке Маттидейл недалеко от Сиракуз (штат Нью-Йорк). Вспоминает, что семья в основном питалась тем, что выращивала сама, а также домашними супами, которые готовила её мама.

Перед школой будущая долгожительница доила корову и собирала свежие яйца. У выезда с фермы её семья продавала соседям овощи и фрукты, которые помогала собирать Энн Мари. Если же у кого-то не было денег, ему просто отдавали корзину продуктов бесплатно.

"Я обожала ферму. Она была прекрасна, это была чудесная жизнь", – вспоминает она.

Секрет второй: делать то, что приносит удовольствие

"Я благодарю Бога за то, что могу просыпаться утром и заниматься тем, чем хочу", – говорит Карузо.

Два раза в неделю она проходит четыре круга по беговой дорожке в YMCA или прогуливается по торговому центру. Также женщина регулярно посещает занятия йогой для пожилых людей – как стоя, так и упражнения на стуле.

"Я люблю ходить. Это очень, очень хорошая физическая активность", – отметила она.

Помимо спортивных занятий, Карузо участвует в творческих кружках, посещает совместные обеды и другие мероприятия.

"Мне нравятся люди там. Они очень, очень хорошие", – рассказала она о своём сообществе в YMCA.

Её дочь Шейла Мари Карузо-Ротфусс, которая ухаживает за матерью, говорит, что все в центре хорошо знают Энн Мари: "Мама – прекрасный, любящий человек, и я счастлива, что она есть в моей жизни".

Карузо считает, что желание постоянно двигаться и поддерживать связь с людьми проистекает из её внутренней целеустремлённости.

"Никогда не останавливайтесь, просто продолжайте двигаться. Это одновременно и сложно, и просто", – такой совет она дала бы самой себе в молодости.

Как пишет издание, в молодости Карузо сменила немало профессий – как в переносном, так и в буквальном смысле. В 17 лет она переехала к сестре в Нью-Йорк, где почти пять лет работала моделью. Она демонстрировала женское белье, шляпки и ювелирные украшения, некоторые из которых хранит до сих пор.

Затем она продавала шляпки в магазине, где в 1947 году познакомилась с полицейским, о котором тогда сказала своей коллеге, что он станет её мужем. Так и случилось. Она прожила в браке с Фрэнком Карузо – сержантом армии США времен Второй мировой войны – 43 года, вплоть до его смерти в 1992 году.

Позже, когда Карузо было почти 50 лет, она около десяти лет работала помощницей медсестры в больнице, ухаживая за пациентами и защищая их интересы. Именно эту работу она называет самой любимой в своей жизни.

Секрет третий: постоянно тренировать руки и мозг

Когда Карузо отдыхает дома вместе с дочерью, они слушают музыку, превращая даже спокойный день в приятное времяпрепровождение. Также женщина много вяжет крючком. Особенно любит создавать лоскутные одеяла: "Никогда не сдавайтесь, продолжайте двигаться вперед. Вы можете это сделать. Начните – и никогда не останавливайтесь".