theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
5 Августа 2026, 19:00
36
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

AIPA о задержании начальника управления: Осуждаем любые попытки коррупции

Представители Агентства по сельскохозяйственным интервенциям и платежам (AIPA) заявили, что организация осуждает «любые попытки коррупции и готова сотрудничать с компетентными учреждениями».

AIPA о задержании начальника управления: Осуждаем любые попытки коррупции.
AIPA о задержании начальника управления: Осуждаем любые попытки коррупции.

Реакция последовала после задержания 5 августа главы управления в AIPA по делу об извлечении выгоды из влияния, передает zdg.md

«По поводу информации, опубликованной НЦБК, агентство уточняет, что утром 5 августа были проведены проверки в доме чиновника из центрального аппарата.

На момент публикации данного пресс-релиза агентство не получало информацию от компетентных органов, которая могла бы прояснить подробности дела, освещенного в СМИ.

(…) Мы продолжаем укреплять механизмы внутреннего контроля и предотвращения подобных инцидентов, чтобы исключить любые риски такого рода», — говорится в пресс-релизе агентства.

Согласно пресс-релизу НЦБК, глава управления потребовал и получил от представителя экономического агента 130 000 лей, утверждая, что он сможет повлиять на членов комиссии в AIPA и убедить их принять благоприятное решение относительно одобрения заявки и предоставления субсидии, запрошенной экономическим агентом.

«В результате специальных следственных мероприятий была зафиксирована передача подозреваемым денежных сумм третьим лицам, а в ходе последующих обысков были обнаружены и изъяты средства на общую сумму 2,5 миллиона лей. Подозреваемый задержан на 72 часа (…)», — сообщили в НЦБК.

Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц и документирования всех обстоятельств дела.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте