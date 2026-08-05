AIPA о задержании начальника управления: Осуждаем любые попытки коррупции.

Представители Агентства по сельскохозяйственным интервенциям и платежам (AIPA) заявили, что организация осуждает «любые попытки коррупции и готова сотрудничать с компетентными учреждениями».

Реакция последовала после задержания 5 августа главы управления в AIPA по делу об извлечении выгоды из влияния, передает zdg.md

«По поводу информации, опубликованной НЦБК, агентство уточняет, что утром 5 августа были проведены проверки в доме чиновника из центрального аппарата.

На момент публикации данного пресс-релиза агентство не получало информацию от компетентных органов, которая могла бы прояснить подробности дела, освещенного в СМИ.

(…) Мы продолжаем укреплять механизмы внутреннего контроля и предотвращения подобных инцидентов, чтобы исключить любые риски такого рода», — говорится в пресс-релизе агентства.

Согласно пресс-релизу НЦБК, глава управления потребовал и получил от представителя экономического агента 130 000 лей, утверждая, что он сможет повлиять на членов комиссии в AIPA и убедить их принять благоприятное решение относительно одобрения заявки и предоставления субсидии, запрошенной экономическим агентом.

«В результате специальных следственных мероприятий была зафиксирована передача подозреваемым денежных сумм третьим лицам, а в ходе последующих обысков были обнаружены и изъяты средства на общую сумму 2,5 миллиона лей. Подозреваемый задержан на 72 часа (…)», — сообщили в НЦБК.

Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц и документирования всех обстоятельств дела.