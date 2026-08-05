Задержанный чиновник AIPA задекларировал 100 тысяч евро доходов со свадьбы.

Руководителем Управления авансовых выплат Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), задержанным сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), оказался Штефан Еремия.

Чиновник работает в структуре AIPA несколько лет и занимает одну из руководящих должностей в учреждении, сообщает realitatea.md

По данным источника, Еремия подозревается в торговле влиянием — правоохранители утверждают, что он якобы потребовал и получил 130 тысяч леев за содействие в одобрении сельскохозяйственной субсидии.

Штефан Еремия возглавляет Управление авансовых выплат AIPA. Его супруга Юлиана Еремия также работает в агентстве и занимает должность заместителя руководителя Управления прямых выплат.

Согласно декларации об имуществе и доходах за 2025 год, Еремия получил более 351 тысячи леев заработной платы от AIPA, а его супруга задекларировала доходы от зарплаты примерно в 381 тысячу леев.

В декларации чиновника также указаны значительные суммы, полученные на семейных мероприятиях. После свадьбы Еремия задекларировал 75 750 евро, 11 700 долларов США, 1 400 фунтов стерлингов и 190 600 леев. Кроме того, он указал подарок в размере 50 тысяч леев ко дню рождения.

Семья Еремия также задекларировала квартиру площадью более 114 квадратных метров, полученную в дар в 2025 году. Ее стоимость указана почти в 6 млн леев. Среди имущества также указан автомобиль BMW X5 2019 года выпуска стоимостью 390 тысяч леев.

По данным НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, в рамках следственных мероприятий были задокументированы действия подозреваемого, связанные с передачей денежных средств третьим лицам. Во время обысков были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму 2,5 млн леев.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников предполагаемой схемы.