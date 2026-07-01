Агентство государственных услуг запускает зоны самообслуживания.

Граждане Республики Молдова, владеющие удостоверением личности с электронной подписью, отныне могут получить доступ к более чем 100 цифровым услугам непосредственно в центрах Агентства государственных услуг (АГУ).

Ведомство запустило пилотный проект, в рамках которого в трех многофункциональных центрах страны были обустроены зоны сопровождаемого самообслуживания, передает noi.md

По словам представителей АГУ, при посещении данных подразделений граждане будут направляться сотрудником в специально оборудованные зоны, где им окажут необходимую поддержку при использовании онлайн-платформ. В этих зонах физические лица могут оперативно запросить документы гражданского состояния, выписки из Государственного регистра населения, а также автоуслуги, такие как замена водительского удостоверения или онлайн-оформление купли-продажи транспортных средств.

«Проект зон сопровождаемого самообслуживания является пилотным. Агентство государственных услуг намерено постепенно масштабировать его на национальном уровне, чтобы как можно большее число граждан могло быстро и просто получать доступ к цифровым государственным услугам», — сообщили в АГУ.

Проект также адаптирован под нужды бизнес-среды. Юридические лица могут в цифровом формате получить доступ к ключевым услугам, среди которых получение выписок из Государственного регистра правовых единиц, проверка и резервирование наименования компании, а также постановка на учет независимых предпринимателей (фрилансеров).