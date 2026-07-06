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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 22:33
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AGEPI отвергло обвинения в блокировании управления авторскими правами

Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) отвергло обвинения в незаконном блокировании системы коллективного управления авторскими и смежными правами.

AGEPI отвергло обвинения в блокировании управления авторскими правами.
AGEPI отвергло обвинения в блокировании управления авторскими правами.

В специальном заявлении Агентство подчеркнуло, что все его решения принимаются исключительно в соответствии с законодательством Республики Молдова, передает logos-pres.md

Поводом для заявления стала опубликованная Ассоциацией COPYRIGHT публичная декларация, в которой деятельность агентства подверглась критике.

В опубликованной позиции AGEPI категорически отвергло утверждения о причастности учреждения или его сотрудников к каким-либо незаконным действиям.

Ведомство подчеркнуло, что выполняет предусмотренные законом функции по мониторингу деятельности организаций коллективного управления, проведению проверок и назначению организации, уполномоченной собирать вознаграждение в случаях обязательного коллективного управления авторскими и смежными правами.

По утверждению AGEPI, все решения принимаются на основе действующего законодательства, без предоставления преимуществ отдельным организациям.

Как напоминает агентство, срок действия ранее принятых решений о назначении организаций-сборщиков авторского вознаграждения истек 5 марта 2026 года.

До принятия новых решений, согласно законодательству, ни одна организация коллективного управления не вправе осуществлять сбор соответствующих выплат.

В AGEPI отмечают, что задержка с назначением нового коллектора связана с необходимостью соблюдения установленной законом процедуры, анализа работы системы коллективного управления и оценки механизмов распределения авторского вознаграждения. 

Агентство также сообщило, что в мае 2026 года была создана рабочая группа, которая анализирует правовые и институциональные вопросы, связанные с назначением коллектора вознаграждений. 

По информации AGEPI, группа должна предложить решения, направленные на повышение прозрачности и прослеживаемости процессов сбора, распределения и выплаты авторских вознаграждений.

Ведомство также отвергло звучащие в публичном пространстве заявления о якобы «легализации пиратства». По мнению AGEPI, подобные утверждения искажают правовую ситуацию и создают ложное впечатление, что авторы лишились положенных им выплат. 

Агентство заявило, что административная процедура по назначению коллектора не означает отказ государства от защиты авторских прав и не может рассматриваться как узаконивание незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. 

В завершение AGEPI подтвердило готовность к диалогу со всеми участниками системы коллективного управления и заявило о намерении продолжить работу по совершенствованию механизмов защиты авторских и смежных прав.

Источник
logos.press.md logologos
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