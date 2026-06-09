Агентство госуслуг расширяет программу проведения экзаменов по вождению в Кишинёве.

Агентство государственных услуг объявило о расширении работы экзаменационных пунктов в Кишинёве на две субботы этого месяца, передает moldpres.md

Как сообщили в агентстве, эта мера была принята в ответ на возросший спрос на запись на практический экзамен и направлена на сокращение времени ожидания для кандидатов.

Таким образом, экзаменационные пункты, расположенные по адресам: улица Каля Ешилор, 14 и улица Академика Серджиу Рэдэуцану, 1 в Кишинёве, будут работать по полному графику, начиная с 08:00, 13 и 27 июня 2026 года.

В эти дни экзаменаторы агентства проведут дополнительные практические экзамены, что позволит увеличить количество мест для желающих получить водительские права.