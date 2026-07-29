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logos.press.md logologos
29 Июля 2026, 08:12
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Агентство ANSA напомнило бизнесу о правах потребителей на информацию

Поправки к законодательным и нормативным актам, устанавливающим правила информирования потребителей о происхождении продуктов питания, обсуждались на совещании руководства ANSA с представителями пищевой промышленности.

Агентство ANSA напомнило бизнесу о правах потребителей на информацию.
Агентство ANSA напомнило бизнесу о правах потребителей на информацию.

Центральной темой встречи стали изменения в законе (№ 231/2010) о внутренней торговле, которые вступят в силу 10 августа 2026 года, передает logos-pres.md

Новые положения этого документа вводят обязанность экономических операторов указывать страну происхождения пищевых продуктов непосредственно на ценнике товара. Эти поправки направлены на обеспечение четкой, корректной и прозрачной информации о происхождении пищевых продуктов, а также на усиление их прослеживаемости по всей цепочке распределения, отмечается в сообщении ANSA. 

В ходе диалога в ведомстве заинтересованные стороны также обсудили проблемы соблюдения требований к маркировке продуктов питания, предусмотренных законом (№ 279/2017) об информировании потребителей, а также нормы приготовления, хранения и выкладке в ретейле продуктов, готовых к употреблению. Эта тема крайне актуальна в летний период.

Источник
logos.press.md logologos
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